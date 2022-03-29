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奧客評「難以下嚥」780元雞排全免單 店家請嘸款嘆：標準在哪？

聯合新聞網 / 綜合報導
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美食外送服務盛行，使用者眾，糾紛時有所聞。近日有店家抱怨外送平台對客訴的認定太過寬鬆，僅憑顧客一句「口味太鹹難以下嚥」，780元雞排直接免單，店家收到通知無法請款只能無奈認賠，讓不少網友大批奧客沒底限。

許多小吃店會與外送平台配合，增加客源，但有雞排店老闆發文抱怨無法理解平台對客訴的判斷標準。她表示，近日有顧客點了總計780元的雞排套餐，卻在收到後客訴「口味太鹹，難以下嚥」，平台方也因此認定餐點品質有問題，告知她「款項將無法如期支付」。

老闆質疑，平台是以什麼標準來判斷顧客的申訴有理？雞排店經營2年多，使用的是老牌的老公標胡椒鹽，現在原物料漲不停「真的不會大手筆灑調味粉」，此外，若是一切隨顧客說法起舞，是否甜點太甜、飲料不夠冰，只要被投訴店家就拿不到錢？

雞排店老闆抱怨外送平台因顧客個人口味問題，拒絕她的請款。 圖／截自爆料公社
雞排店老闆抱怨外送平台因顧客個人口味問題，拒絕她的請款。 圖／截自爆料公社

網友也紛紛為店家抱不平，「『難以下嚥』也太誇張的形容詞吧」、「口味鹹淡個人觀感，不應該列入」、「現在奧客昧著良心賺了一餐，將來天道輪迴有得受」，也有人擔心未來大家都用這招，店家只能被白佔便宜，「之前遇過熊貓說，客人投訴袋裡有飛進去的果蠅，那袋食物從放在餐台再到外送員背包，在到客人手上，誰知道果蠅啥時進去，這樣也有沒請到貨款」。

《TVBS》報導，外送平台表示，經調查後發現業者與線上客服反應使用的帳號不同，導致客服誤判，已聯繫說明並給予協助。

外送員 雞排 foodpanda

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