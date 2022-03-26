他罵政府對機車族「趕盡殺絕」 網一看理由大笑：國文太差！

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張罰單，大酸這張罰單開得不合理，覺得交通部對機車駕駛「趕盡殺絕」，引來眾網友圍觀討論，沒想到大家詳讀罰單後才恍然大悟，反酸原PO閱讀能力太差，逗趣回應：「你的國文老師在哭泣！」

原PO隨文附上罰單照，上頭清楚寫著違規事由為「機車行駛禁行機車道」，原PO誤將文意理解為：「機車禁止行駛於機車道」，因此不滿地表示，「呵呵，現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？機車禁止行駛機車道？」

許多網友跳出來糾正，「這是指『機車行駛在禁行機車的內側道路上』，所以罰單沒問題」，並笑稱「國文老師們淚痕滿頰」、「是不是誤會罰單了」、「看完留言，我放心了，我的國文理解能力還存在」、「難得一見的奇才」、「哈哈，重組一下你就會知道為什麼被開了」。

不過也有網友補充，台灣許多市區的內側車道不一定標示禁行機車，所以機車族如果被開單蠻無辜的，建議路況不熟者先不要騎到內側車道。也有人認為撇除文意理解錯誤部分，開單是有道理的，「不然現在一堆沒禁行機車的內車道總是一台龜速機車擋在中間，然後說這是混合車道，我騎這邊有問題嗎？」