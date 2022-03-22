本土病例增加沒在怕？ 網點「1關鍵」能讓大家不擔心

台灣昨（21）日本土新增5名確診個案，今日又增10例本土個案，其中新增的6例與嘉義婚宴有關，但各大社群平台上，討論的熱度不似半年前熱絡，近日就有網友好奇「為什麼大家都不在意本土病例了？」對此，有人認為是因為「疫苗都打3劑了」。

一名網友在PTT發文表示，這幾天有感覺本土疫情慢慢擴散，新增個案數也持續增加，如果這種現象發生在半年前，會有各種擔憂的言論出現，但是到了現在，明明還有一堆未知感染源，但不論是社會風氣或PTT的討論熱度都不高，因此原PO疑惑「是因為大家防疫倦怠了嗎？還是真的都不在意了？」

對此，有網友認為主要是打過疫苗了，直言「疫苗都打了還在怕什麼？」、「因為可以共存」、「我都打3劑疫苗了，還想要怎樣」、「現在這樣還不錯啦，慢慢讓大家不再畏懼，台灣遲早要接軌國際的」、「剩恐慌仔在恐慌」、「打完疫苗了」、「每天坐捷運的早就沒在怕了，尤其去年底打完第二劑，社會氣氛早就差很多了」、「第三劑打了沒？沒打的人才要怕」、「怕的話，趕快去打三劑，日子還是要過啊」、「都打了三劑疫苗，我不知道還要怕什麼」。