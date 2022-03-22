他韓式泡麵加滿滿「小黃瓜」 網驚嚇：到底懂不懂吃

韓式泡麵獨特的辣鹹口味，繼日式泡麵後風靡全台，不過泡麵有不同的搭配食材，有些人習慣加一顆蛋，有人則會放入青菜、肉片，但如果把爽脆的小黃瓜加入湯裡，可能會有點不搭。日前有位網友表示，他在韓式泡麵裡加入「滿滿的小黃瓜」，其他網友崩潰喊「你到底懂不懂吃！」，有人則建議改用「櫛瓜」才對味。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，只見韓式泡麵裡，加入了滿滿的小黃瓜，還有些許菇類、木耳等等，他不解的問大家「為什麼我的朋友說，我毀了一切？」

網友們看了超驚嚇，直言「小黃瓜可以分開另外吃，為什麼要加進去啊？」、「你不覺得這一鍋真的太鹹了嗎？」、「你這個人到底懂不懂吃？」、「好恐怖！這樣很不OK耶」、「不是加任何一種綠色的蔬菜，都會看起來很好吃耶」、「小黃瓜就是要吃脆的」、「應該用涼拌當配菜吃，這樣比較好吃吧」、「這看了沒有食慾」，也有人建議他「韓式泡麵要加櫛瓜啦」、「韓式泡麵加櫛瓜，再加個蛋才對味」、「加肉片或泡菜比較對味」、「黃瓜要做成泡菜才好吃」。