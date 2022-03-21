「這家電」超涼爽卻少人裝？ 大家曝因誤解而心不安

國高中教室裡幾乎都可以看到天花板上有裝設吊扇，雖然吊扇很容易就可以在短時間內讓室內涼爽起來，但許多人卻很害怕吊扇會掉下來，有一名網友就好奇，「大家家裡不裝吊扇的原因？」引起一些網友迴響「血滴子在頭上怎麼安心？」但也有力挺網友指出，吊扇掉下來的機率超級少，車禍機率大那麼多也不見大家不開車。

原PO在PTT上以「家裡不裝吊扇的原因？」為主題，分享他不喜歡有東西在頭頂轉，吊扇也會影響天花板的燈光設計，崁燈的位子怎麼放都會被吊扇擋住，「大家家裡不裝吊扇都是什麼原因？」

網友紛紛留言，「血滴子在頭上怎麼安心？」、「開冷氣或電風扇比較快」、「我都吹冷暖氣機」、「電扇不是很好嗎？」、「積灰塵很難清」、「不只危險還難清理，放著不開累積的灰塵真的可怕」、「感覺灰塵更容易滿屋飛？」、「吊燈其實也蠻恐怖的」、「我怕葉片轉速太快屋頂會飛走」、「以前國高中教室都有吊扇掉下來的經驗，超恐怖」、「會變凶宅」、「不好清，久了平衡會跑掉，會搖」、「沒看過絕命終結站嗎？」。

支持裝吊扇的網友們則表示，「有裝，好用，一開整間立刻冷」、「我家有裝不過挑高4米多」、「有裝，很涼」、「因為你把目標局限在裝一個吊扇，如果是裝新型的吊扇燈，而且好好安裝，其實都不會有你顧慮的問題」、「家裡的裝二三十年沒有問題而且很涼」、「吊扇其實蠻方便又安靜，已經很久沒開電風扇了」。

事實上吊扇優點多加上科技進步，不僅耐用安全性高，耗電量很低，且寧靜舒適低噪音，款式多樣化也很好搭配裝潢，不佔空間且清理比電風扇方便，只需踩上梯子抹布一擦扇片就乾乾淨淨。DC吊扇能夠正反轉吹風，可協助冷暖空調加速冷房或暖房，達到更加省電。