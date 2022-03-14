聽新聞
test
0:00 / 0:00
人夫折「萬元鈔票玫瑰」送老婆卻覺得怪 網歪樓：顏色錯了
情人節快樂！為了送給老婆驚喜，高雄一名人夫準備1萬元的百元鈔票，準備折一大束鈔票玫瑰花送給老婆，但他試做幾朵後卻覺得怪怪的，便PO文問大家問題出在哪裡？沒想到大家全都笑回「顏色不對」、「換成紫色或藍色最好」，歪樓留言逗笑網友。
高雄一位人夫昨（13）日在臉書發文表示為了應景14號的白色情人節，相信不少人夫、男友們都已經準備好禮物，他作為老公一定要表示一下，於是按照網上的教學影片，將1萬元換成百元鈔票，共計100張，每4張折成一朵玫瑰花，準備做一大束鈔票玫瑰花送給老婆。
原PO打算折「鈔票玫瑰」花束送給老婆，但他試折幾朵後卻覺得折出來的「不怎麼像玫瑰花」，文中也附上他折的鈔票玫瑰花給網友們欣賞。
許多網友看了反而開始調侃，「問題會不會是出在顏色不對，應該要用紫色（指2000元鈔票）或藍色（指1000元鈔票）的」、「這顏色要折100朵太累，建議換個顏色只需要折10朵」、「藍色的最好看、「沒關係，以量取勝！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言