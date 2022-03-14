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人夫折「萬元鈔票玫瑰」送老婆卻覺得怪 網歪樓：顏色錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄一名人夫打算折「萬元鈔票玫瑰」送老婆，但試折幾朵後卻覺得怪怪的。 圖擷自爆料公社
高雄一名人夫打算折「萬元鈔票玫瑰」送老婆，但試折幾朵後卻覺得怪怪的。 圖擷自爆料公社

情人節快樂！為了送給老婆驚喜，高雄一名人夫準備1萬元的百元鈔票，準備折一大束鈔票玫瑰花送給老婆，但他試做幾朵後卻覺得怪怪的，便PO文問大家問題出在哪裡？沒想到大家全都笑回「顏色不對」、「換成紫色或藍色最好」，歪樓留言逗笑網友。

高雄一位人夫昨（13）日在臉書發文表示為了應景14號的白色情人節，相信不少人夫、男友們都已經準備好禮物，他作為老公一定要表示一下，於是按照網上的教學影片，將1萬元換成百元鈔票，共計100張，每4張折成一朵玫瑰花，準備做一大束鈔票玫瑰花送給老婆。

原PO打算折「鈔票玫瑰」花束送給老婆，但他試折幾朵後卻覺得折出來的「不怎麼像玫瑰花」，文中也附上他折的鈔票玫瑰花給網友們欣賞。

許多網友看了反而開始調侃，「問題會不會是出在顏色不對，應該要用紫色（指2000元鈔票）或藍色（指1000元鈔票）的」、「這顏色要折100朵太累，建議換個顏色只需要折10朵」、「藍色的最好看、「沒關係，以量取勝！」

情人節 爆廢公社

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