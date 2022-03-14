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中部蒸蛋加「這味」去腥又鮮甜 網大讚：阿嬤的味道

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現只有中部人會在蒸蛋加醬油，不然就是加高湯跟鹽巴。示意圖／ingimage
一名網友發現只有中部人會在蒸蛋加醬油，不然就是加高湯跟鹽巴。示意圖／ingimage

粽子有分北部粽與南部粽，事實上，就連蒸蛋的作法也南北有異，有一名網友近日就分享她發現只有中部人會在蒸蛋裡加醬油，其他人則以加高湯與鹽巴居多。

原PO在Dcard上以「想調查一件事，大家蒸蛋會加醬油嗎？」為主題分享，她朋友都不相信她做蒸蛋時加醬油，之後才發現只有中部人會加，不然就是加高湯跟鹽巴，但她認為鹽巴就只有鹹味而已。

網友紛紛留言，「我們家的都會加醬油欸」、「會加醬油，我中部人…而且必加蛤蠣」、「我的蒸蛋必是醬油口味，而且一定要加到蛋液變咖啡色」、「我媽是加柴魚醬油，吃起來一點點甜」、「我北部人，會加日式醬油不然蛋味其實很重」、「我是台中人，加醬油」、「加醬油！我一定加醬油味道才覺得對」、「我台中人，會加醬油，喇一喇再拿去蒸，讚」、「會加醬油和香油，不然會有一個蛋腥味—高雄人」、「阿嬤的蒸蛋會加絞肉跟醬油，很醜可是好好吃」、「我南部人，我也是加醬油欸，而且會先跟蔥花燒一下」。

也有網友表示，我們家都用柴魚高湯加鹽巴加喜歡的配料（蛤蜊、香菇、魚板）」、「我不會加醬油耶，加高湯的蒸蛋很讚」、「看心情，鮮味炒手、糖鹽、醬油、味醂、牛奶、胡椒」、「不會耶！加鹽水跟胡椒而已」、「原來蒸蛋可以加醬油吃」、「台中海線人～我家作法是熱昆布高湯加香菇粉／一點點米酒沖入蛋液攪勻，蒸熟後再淋點醬油」。

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