戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際　

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT上問卦，戰爭時帶什麼東西最保值？。圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息／美聯社
一名網友在PTT上問卦，戰爭時帶什麼東西最保值？。圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息／美聯社

烏克蘭與俄羅斯發生戰爭，導致國家貨幣瞬間貶值，同時也影響全球經濟。一名網友就有感而發，若未來發生世界大戰，除了虛擬貨幣與黃金外，帶什麼東西會最保值，引發網友們熱烈討論。

該名網友在PTT問卦，他表示烏俄戰爭，鈔票瞬間變垃圾，黃金變成最保值的，未來若發生世界大戰，他想過先暫時囤積3年份的罐頭，再買比特幣與實體黃金避險，之後還可以換匯回來，另外買美元也可以，但還是要做好最壞打算，他便好奇「戰爭時帶什麼東西最保值？」。

文章一出，網友們紛紛表示「黃金，沒有其它，地球就算毀滅最值也是黃金」、「戰爭時糧食+武器+黃金才有價值」、「大貂皮大衣（禦寒）、珠寶最好用」、「一技之長+精通英文比較好用」、「口服的抗生素之類的都是相當高價」、「看末日電影，應該是汽油、食物、武器」。

不過，多數網友們認為還是「食物、水」最實際，「生命以外都不值錢」、「防災包啦，戰時保值兩三年，黃金又不能吃」、「應該人先離開戰火吧，最值錢的就是自己性命一條，自身安全，財富才有用，遺產只對別人有用」。

戰爭 虛擬貨幣

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