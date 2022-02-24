員工盤點早餐店神秘現象 「果醬怎麼塗」吵翻了

一日之計在於晨，不少人早上會選擇吃早餐開啟新的一天，許多不言而喻的默契也漸漸在民眾之間形成。日前有名早餐店員工盤點10大早餐店不可思議的現象，吸引一票網友熱議，分享自己的經驗。

透過在早餐店工作兩年的經驗，原PO在Dcard發文條列十個關於早餐店的神秘故事。以顧客的角度來看，除了較為人知的會使人拉肚子大杯冰奶茶、過去幾10年來飛漲的價位，還包括僅塗一面或沒塗滿的果醬吐司，「對我來說都是不合格的，老子都是給你直接塗爆」，原PO透露用料實在的方式一度讓老闆疑惑果醬為何快速見底。

擔任早餐店員工的網友表示他都將果醬塗滿吐司，讓顧客物超所值。圖擷自 Dcard

原PO接著指出部分早餐店由於沒有油炸鍋，只好使用煎台加熱炸物，兩者口感自然不同，但他補充，「如果油炸鍋的油都是用很久才換，那個炸出來的東西也是很精彩」。而不同地區的早餐略有差異，以蘿蔔糕加蛋為例，一種是直接加荷包蛋，另一種是蘿蔔糕浸潤蛋液一起煎熟，且南部的醬油膏偏甜，玩笑形容「甜到飲料不小心點到無糖，直接加醬油膏」。至於早餐店的形式也來到戰國時代，從早期價錢優惠的美而美稱霸一方，到現在講求精緻獨特的早午餐店林立。

若從員工的視角出發，原PO無奈表示有些顧客會要求令人無解客製化餐點，如沒有蛋的蛋餅、7.5分熟的荷包蛋等等，他還透露，曾有人自備吐司跟生雞蛋給早餐店處理，卻只付10元當「手續費」，或是早餐店當飲料店點一分糖溫冷的飲品；再不然就是有人不久前才下單，隨即催餐想要取貨，讓原PO傻眼不已。

擔任早餐店員工的網友分享，有些顧客將早餐店當成飲料店，要求客製化飲品。圖／ingimage

不過早餐店仍有逗趣的一面。最讓原PO敬佩的是同事阿姨，不單記性好，能記下所有的菜單並心算價錢，也待人和善，稱呼顧客為帥哥美女弟弟妹妹，「有一次看到一個大叔，想說該不會也叫弟弟吧⋯⋯結果沒錯，阿姨就是這麼的熟練」。

爆笑的文章曝光，引起許多網友共鳴，「早餐店奶茶超讚」、「醬油膏一定要的，甜甜的很開胃」、「早餐店好不好吃，就在於他的大冰奶好不好喝」；也有其他早餐店員工出面附和，「我果醬根漢堡吐司生菜都加爆，沒加爆就不出餐的那種—連鎖早餐店薪水小偷」、「之前超佩服阿姨的記性，可能客人比較固定，比較好記」、「巧克力吐司的巧克力真的塗爆！但後來很多客人反應太甜了，抹一邊就好，或是薄薄一層就好」。