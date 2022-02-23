彰化男羨慕新竹薪資全台最高 想棄低薪傳產北漂打拚

日前主計總處公布「2020年各縣市企業僱用員工全年總薪資」統計，科技業重鎮新竹市以97.2萬元大勝台北市的86.3萬元，而排名第三則為新竹縣的85.8萬元，此外新竹市的薪資年增率2.5%也居全台之冠，顯示科技重鎮的雄厚財務實力。

一名網友在「Dcard」發文，表示自己居住在彰化，專業是機械，但苦於彰化多為傳統產業，「不只工作環境糟糕，薪水也非常的低，升遷完全看不到未來」，讓他興起離家的念頭。原PO表示，常常聽聞新竹的薪資所得高，「之前有朋友去新竹了，說待遇環境什麼都好，薪資要超過4萬不難」，讓他有些心動，但也擔心租金、物價昂貴，讓他猶豫該不該從彰化轉戰新竹。

許多在彰化生活、工作的網友認為，「在彰化考個郵差就可以溫飽了」、「我在彰化擔任工程師，每月扣除勞健保、工會與餐費實領有50k」、「要看產業以及職位吧，如果你都應徵彰化傳產作業員級別的，那就真的低薪」、「可以去台中啊，機械很好找」、「彰濱工業區那邊的薪水還不錯」、「傳產去中鋼，其他要想清楚」。

但也有新竹人提醒，「新竹全台物價最高，要確定餒」、「新竹如果只是要求四萬薪資，扣掉房租和高物價，可能還比你在彰化存的少」、「新竹月薪沒5萬我覺得不用考慮，開銷大不輸雙北，而且上下班開車塞」、「好處的話是竹科有管理局在監管，且上市櫃公司居多，公司制度福利相對完善」、「如果只是做一般工作，包含軍公教，在新竹真的會非常痛苦，物價房價皆高，彷彿科技業以外的都不是人」。