新竹市企業員工平均年薪近百萬 台北市只排第二

主計總處今（17）日首次發布各縣市企業僱用員工薪資統計，2020年各縣市企業用僱用員工全年總薪資，科技業重鎮新竹市以97.2萬遙遙領先，狠甩「天龍國」台北市的86.3萬，而排名第三的是新竹縣85.8萬。

新竹市的高科技光環實在耀眼，此次調查新竹市不只員工年薪最亮眼，年增率達2.5%，同樣是居各縣市之冠。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，各縣市企業雇用員工的平均薪資易受該地區產業結構發展的影響，高薪產業密集度較高的地區，平均薪資相對較高。以這次排名前三名的新竹市、台北市、新竹縣為例，新竹縣市因高科技電子產業聚集，且又是竹科園區所在地，有「台灣矽谷」之稱；台北市則是因為金融及保險業的比重最高，又加上企業營運總部群聚，因此使得薪資水準均相對較高。

主計總處首次發布的各縣市企業雇用員工薪資統計，2020年全國20縣市企業僱用員工全年總薪資平均為68.5萬元，年增率1.1%。但，高於全國平均的也僅有前三名的新竹縣市和台北市，排名第四是桃園市的67.7萬、排名第五是苗栗縣的64萬，新北市則是跌出前五名，以63.7萬僅排名第六。

其餘全年總薪資高於60萬的縣市，還有基隆市、高雄市、台南市、雲林縣。此外，近年來產業快速發展的嘉義市和以觀光產業而聞名的花蓮縣，2020年企業僱用員工全年總薪資分別是58萬和57.1萬，僅管排名並不亮麗，但二縣市的全年總薪資年增率則分別達2%和1.5%，高於整體平均的1.1%。