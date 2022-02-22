竹北遠百手搖飲一杯385元 引網討論價錢接受範圍：春水堂是極限了
銅板價又攜帶方便的手搖飲料使得大街上人手一杯，但最近有網友在Dcard發文指出，新竹一家飲料店不僅多數飲品破百，甚至一杯布酪蜜奶烏385元的飲料，「真的嚇死我了，這也太貴了吧」，並問大家能接受的手搖飲價位為何。文章一出，引起許多網友熱議。
一名網友發文提到近日引爆話題的竹北遠百385元手搖飲，他表示如果是公司請客，他會放心點95、85元那種「貴桑桑又浮誇的飲料」，但若平常自己出錢買，大都只花50元買茶喝，偶爾加點珍珠，「超過五十塊的通常點不下去」，最後並問大家手搖飲能接受的價位範圍。
其餘網友回應「最貴100左右，但也是偶爾才會喝這麼貴的，畢竟荷包君擔不起啊」、「我能接受到65而已，因為70就可以買一個便當或一碗粥了」、「最貴喝麻古的楊枝甘露或芝芝芒果，水果的貴還可以接受」、「緊繃90，是我最愛的手炒黑糖鮮奶＋珍珠，價格不能再高了」、「春水堂是極限了」、「自己掏錢的就130的大苑子」、「喜歡喝鮮奶類的飲料，所以上限比較高一點，但極限大概是迷客夏大杯的冬瓜鮮奶$75，平常能夠接受的價格大概在55-45區間」。
也有人認為一杯385元確實貴過頭，「金字塔頂端的人在喝的吧」、「如果要買這種價錢的飲料，不如買星巴克喝」、「我還以為385是熱量」、「大新竹物價就是這麼高」。自許「台灣最貴手搖杯第一品牌」的業者「施房茶」回應，每杯品項強調用料實在，「布酪蜜奶烏」主打真材實料的布丁、酪梨及台灣100%純蜂蜜，受成本影響才反映在價格。
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