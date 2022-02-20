手搖一杯要價385元！全台最貴珍奶進駐竹北遠百　網震驚：當日幣在賣？

小資手搖控瑟瑟發抖！近日網路熱議話題之一，莫過於一家進駐竹北大遠百的飲料店，最高手搖品項要價385元，讓網友震驚分享至臉書社團，感歎價格等同三天餐費，並好奇詢問曾嘗鮮過的人感想。隨著貼文曝光，留言區立馬吸引大部分人反映喝不起，店家實際也不畏自稱「台灣最貴手搖杯第一品牌」、「最貴珍奶」，強調「讓最愛的人喝最好的」品牌理念。

圖／竹北遠百最新情報站臉書社團

日前有網友在「竹北遠百最新情報站」社團分享，本因口渴想買飲料，走近位於竹北遠百六樓的櫃檯才發現手搖店的非凡價位，在店員熱心介紹下不忍直接離開，點了最便宜的白毫烏龍，但純茶仍為85元，令他驚歎連連，「求有喝過頂級一杯385元奶烏或喝過其他口味的人分享感想，羨慕手搖飲自由的人」。

貼文公開後，湧入網友留言：「天價貴」、「喝的不是茶 是尊貴」、「這價位讓我覺得星巴克便宜多了」、「標示的是熱量和盤量」、「會不會單位是加侖？」、「喝這杯的是不是姓盤」、「新竹天龍國 當之無愧」，並釣出網友分享：「我覺得是好喝，茶味濃，珍珠普通，不值那價格」、「喝過雪珠奶烏，實在覺得沒什麼特別的，還覺得不好喝…味道太重反而喝不出茶本身的清香。對我而言就是就一次嘗鮮店，要喝好茶自己買好的茶葉自己泡就好了」。

圖／竹北遠百最新情報站臉書社團

這家話題主角為2012年創立的「施房茶」，2022年首度走出雙北、最新至新竹展店，從品牌官方臉書可以發現，標籤自冠「台灣最貴手搖杯第一品牌」、「最貴珍奶」，每杯品項強調用料實在，其中最高單價「布酪蜜奶烏」主打真材實料的布丁、酪梨及台灣100%純蜂蜜，表示受成本影響才反映在價格，店內最熱銷仍為雪珠奶烏。

而官方也說明，奶烏品項採用獨家調配的數種烏龍茶葉手工沖泡而成，奶香濃郁、茶韻渾厚，雪珠則經過2小時的熬煮而成，每鍋僅能供應8杯雪珠奶烏，耗時費力，最終才化身珍貴的品項。網友留言串其實也有人持正面評論：「跟翰林、春水堂差不多，如果好喝應該還是值得試試看」、「草莓季節限定的很好喝」、「市場決定一切，你買不起有別人買得起，他開得下去就表示有客群，沒什麼好酸。」

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