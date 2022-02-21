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好市多草莓搬4盒不甜想退貨 店員一舉動讓他反悔不退了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在好市多買了4盒草莓，因吃起來味道普通想退貨。圖／取自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》
一名網友在好市多買了4盒草莓，因吃起來味道普通想退貨。圖／取自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》

最近是草莓產季，美式賣場好市多也開賣，一名網友日前逛好市多時，搬了4盒草莓，結完帳之後當場拆了一盒洗來吃，卻發現吃起來的香氣、味道都很普通，於是立刻將其他三盒拿去退貨，處理退貨的店員的一個舉動，讓他立刻反悔不退貨，貼文一出引發網友熱議。

一位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，提到在好市多賣場看到又大又美的大湖草莓，失心瘋地搬了4盒，邊逛邊想萬一不好吃怎麼辦，於是結帳完馬上拆了一盒試吃，沒想到香氣普通也不甜，因此決定將未開封的3盒拿去退貨。

負責退貨的員工詢問原PO草莓何時買的，他則回答「就剛剛買的」，接著店員熟練地處理單據再將草莓放到地上，原PO看到員工的動作感到驚訝，員工表示「離開賣場的生鮮，會員要退貨，我們就是直接丟掉銷毀的！」。他聽到後認為「這樣好浪費啊！我只是從賣場拿出來而已啊！」員工則回應是好市多的規定，一定要直接丟掉，最後他決定不退貨了，並到超市買了糖粉、煉乳、巧克力醬，來搭配這4盒草莓。

原PO解釋他發文的用意是想讓大家知道，好市多無條件退貨的機制，若是生鮮食品退貨，就會直接被丟進垃圾桶，「請大家退貨前，想想那些辛苦的小農、菜商、肉商、牛奶商⋯」，他表示「希望分享自己愚蠢的行為，可以讓大家更了解好市多的退貨處理方式。在可接受的範圍內，儘量不要讓這些食物被丟棄」。

貼文一出引起3.2萬人按讚，紛紛留言「很暖心的會員」、「很多人無視這些規則，覺得浪費也無關他的事，真希望多點人能跟你一樣想法」、「替那草莓跟農民感謝您，不浪費的觀點真的要分享」、「你很勇敢的坦承，並告知大家賣場對於生鮮食品的處理規則，讓我們知道要惜福不浪費」。

也有人認為「當然要銷毀，若放回架上也太噁」、「生鮮食品退貨誰知買的人怎麼保存的，銷毀是最安全的方式」、「盡量想好再買不然都造成浪費」、「再難吃我也都忍著沒退…下次就不再買了」。

好市多 農民

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