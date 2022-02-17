「重機是否愛超速？」 他引數據掀網路論戰

台灣交通意外事故時有所聞，但是否有特定車種容易如此呢？有名網友觀察，每次重機發生車禍，大部分人都拍手叫好，甚至有人說沒看過不超速的重機，底下有網友另寫文章，引用政府數據直指重機超速比例的確較汽車多一些，但還是有人跳出來為重機騎士抱不平。

在PTT原發問文章底下，不少人憑藉自身經驗及想像，將重機與超速、違規劃上等號，「不超速幹嘛買重機」、「你自己回想看看，你開車的時候遇到重機，是你超他車還是他超你車」、「買高性能不用，那買速可達就好」、「超速鑽車，順的時候當汽車，塞的時候當機車」、「騎重機10年了，9成以上車友都愛騎快」。

有名網友就援引2021年警政署統計資料，表示高速公路上的超速案件一年約20多萬件，只佔10%汽車總超速事件，因此將著重在超過最高時速60公里以下者進行分析。他分別將汽車、普通或輕型機車、大型重機超過最高時速60公里以下者被舉發數除以總數，得出去年平均每台汽車超速0.259次，普通或輕型機車0.066次，大型重機則以0.268次小幅度居冠。

網友再列出汽車與大型重機先前的數據，在2019年裡，每台汽車平均超速0.224次，重型機車0.289次；2020年裡，汽車0.223次，重型機車0.277次，因此「重機跟汽車超速比例差不多，真要比數字還比汽車多一些」。

底下網友除了稱讚原PO有憑有據，也同意他的結論，「大型重機真的愛超速」、「四輪仔無法面對愛飆車的事實」、「重機還沒上國道，超速率就跟汽車差不多了，代表重機在非快速道路更會飆」；有人則站在造成損傷的程度反駁，「四輪不讓行人撞死人遠超過重機」、「騎車死自己，但是很開車很容易弄死別人呦～」，或是認為計算方式不公平，「你去算一下各個交通工具的使用時間，重機平均使用時間看有沒有汽車一半」、「車的數量和使用量並不是正相關，你的算法就是台灣每人平均有一顆蛋蛋」。

也有網友認為無論如何，重機族和汽車族的守法行車都有待加強，「人民的素質加交通道路的規劃到考照，都有問題啦」、「垃圾罵垃圾」、「違規都爛啊，但不知道為什麼會有一方覺得自己安全？」、「結論重機跟開車的都很愛超速」。