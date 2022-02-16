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幼兒園「元宵燈謎」猜四字成語難倒爸媽 網笑：答出來可直升跳級

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自爆廢公社
圖／截自爆廢公社

吃元宵、猜燈謎是元宵節的傳統習俗，一所幼兒園也共襄盛舉，給小朋友們出了猜四字成語的燈謎學習單，讓父母也傷透腦筋，網友在爆廢公社》貼文「朋友傳來問的，求救...太難了」，引來網友們熱烈討論和解答。

網友也貼出該學習單的照片，總共20題，每一題都有四個圖案、各代表一個四字成語，比如獎杯、結婚、抱胸、房子，組合起來就是「悲喜交加」；衣服、針筒、火箭、雪人組合起來是「一針見血」，由於難度極高，許多網友絞盡腦汁解題，最後解出了所有題目，還驚呼「這老師不是在考倒小孩，而是在考倒家長！」、「這是幼稚園的作業，我看小朋友會寫都直接跳級了 」、「我的中文程度輸幼兒園」。

有網友認為這樣的學習方式不妥「成語的學習應該去了解背後的意思，而不是用諧音或不相關的東西硬湊」，誤導原本燈謎的意義，但也有網友表示「這只是元宵猜燈謎，何必去想這麼多 」；還有眼尖網友發現其中一題「騎虎難下」竟出現中國五星旗，因而吐槽「抄人家的題目，也應該換個旗吧」、「旗子那麼多種也不選一下」。

網友Po Chen Li提供的全解答

1.喜上眉梢

2.妖魔鬼怪

3.餘音繞梁

4.盲人摸象

5. 雞飛蛋打

6.心照不宣

7.人走茶涼

8.刀光劍影

9.七嘴八舌

10.悲喜交加

11.雷聲震耳

12.捨己救人

13.眉目傳情

14.豬朋狗友

15.一針見血

16.愁眉苦臉

17.指腹為婚

18.一拍即合

19.花好月圓

20.騎虎難下

元宵節 爆廢公社

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