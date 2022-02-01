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她搬離婆家後悔 過年收到婆婆大紅包崩潰哭：媽媽對不起！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友後悔從婆家搬出來，過年收到婆婆的大紅包與關心，對過去自己的行為感到內疚。示意圖／ingimage 提供
一名網友後悔從婆家搬出來，過年收到婆婆的大紅包與關心，對過去自己的行為感到內疚。示意圖／ingimage 提供

在婚姻中，婆媳關係很重要，許多夫妻為了避免與婆婆爭執，都會搬出來自己住，享受自由空間，但日前有一位人妻表示，她搬出來之後「真的後悔了」，指出「以前不當家都不知道柴米貴，現在終於了解其中滋味」。

一名網友在爆料公社指出，以前住婆家時，總是抱怨每個月要繳1萬2千元的家用太貴，常常動不動擺臉色給婆婆看，現在搬出來2年了，真的感到「非常後悔」。

這名網友指出，自從搬出來住以後，房租、水電和管理費每個月花超過1萬5千元，兩個孩子的費用也高到驚人，為了配合我跟先生的上下班時間，老大開始讓他上安親班，一個月要花7000元，第二個孩子換了費用教高，可以看護到6點的私幼，下班後還要飆車趕去接孩子，否則要付誤點費，回家還要張羅飯菜家務和幫孩子洗澡看功課，雖然搬出來住自由很多，但也被很多事情綁到沒有自由！

原PO回顧，以前住婆家時孩子有婆婆帶，回到家就有飯吃偶爾收拾桌子洗個碗，孩子婆婆也都幫忙洗好整理好作業寫好，我只要顧他們睡覺就可以了，每天都不用煩惱冰箱裡還有沒有菜，或是擔心水電瓦斯帳單是否會遲繳，因為一切都是婆婆處理的好好的，只要每個月給12000的生活費就好，我就什麼都不用煩惱，還可以存錢！

原PO說：「雖然搬出來也有好處，但經濟壓力和家務雜事已經把我快壓垮了，今天回婆家幫忙年夜飯時隨口抱怨一下，結果婆婆居然包了28000的大紅包給我，她說我們住外面很辛苦，所以補貼我們一點！」

收到婆婆的紅包，原PO忍不住在回家的路途哭了起來，先生安慰她說「這是獨立後要面對的，也是成長的一部分」，但原PO透露「哭的原因並不是覺得辛苦、難過，而是「對我婆婆的行為感到內疚和感動，以前是我錯了我太任性和固執的個性傷害了她，是我太不會想了！媽，對不起！」

貼文曝光後，許多網友安慰她「你婆婆既然都包紅包給你，代表他把你當作自己女兒這樣看待，有這種婆婆你更應該要知足感恩的心！」、「事情遇到了才知道事情不是傻蛋想的簡單，你現在走的路你婆婆也走過」、「能遇到出錢又出力的婆婆，真的要感恩！」。

婆婆 紅包

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