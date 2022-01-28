這是山竹？她PO網分享奇特水果照 老饕秒認：營養又好吃

台灣號稱「水果王國」，各式各樣不論是本土或者是進口的水果，應有盡有，一名女網友在臉書上PO出一張特殊水果的照片，奇特的外觀和果肉讓她不禁好奇想問「這是什麼？水果嗎？」不少老饕馬上認出這是「牛奶果」，還大讚營養又好吃。

從原PO在臉書「爆系知識家」貼出的照片看到，這顆顏色如同百香果的果實外皮呈現紫紅色，裡面還有半透明果肉包裹著種子，原PO說吃起來沒什麼味道也不甜，扣掉種子後也沒什麼肉，「味道有一點點像龍眼，口感有一點點像荔枝，不知道這樣對不對？」

不少人看了照片以為是山竹，「很像山竹欸」、「看起來不好吃樣的『山竹』」、「看似冷凍山竹」；還有網友搞笑地說「我剛剛以為是粉紅色的蛤仔」、「以為是狀元糕」、「好像眼睛」、「包錯的水晶餃」、「蛤蜊啊」。

不過內行人一眼就認出這是牛奶果，「牛奶果，好吃很推，但要記得放到熟才好吃」、「金星果又名牛奶果，只是這顆還不夠熟，熟成時外皮會成暗紫紅色」、「牛奶果，蠻好吃的」、「牛奶果，不是山竹」、「好像是牛奶果，它還蠻營養的」、「這是牛奶果，整個熟成後會軟軟的像蒟蒻一般，甜度很不錯，算好吃的」。