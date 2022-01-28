快訊

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

疫情持續延燒 桃園今午公布14處確診足跡

這是山竹？她PO網分享奇特水果照 老饕秒認：營養又好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在臉書分享一種奇特的水果照片，不少老饕看了立刻認出這是好吃的「牛奶果」。 圖／翻攝自「爆系知識家」
一名女網友在臉書分享一種奇特的水果照片，不少老饕看了立刻認出這是好吃的「牛奶果」。 圖／翻攝自「爆系知識家」

台灣號稱「水果王國」，各式各樣不論是本土或者是進口的水果，應有盡有，一名女網友在臉書上PO出一張特殊水果的照片，奇特的外觀和果肉讓她不禁好奇想問「這是什麼？水果嗎？」不少老饕馬上認出這是「牛奶果」，還大讚營養又好吃。

從原PO在臉書「爆系知識家」貼出的照片看到，這顆顏色如同百香果的果實外皮呈現紫紅色，裡面還有半透明果肉包裹著種子，原PO說吃起來沒什麼味道也不甜，扣掉種子後也沒什麼肉，「味道有一點點像龍眼，口感有一點點像荔枝，不知道這樣對不對？」

不少人看了照片以為是山竹，「很像山竹欸」、「看起來不好吃樣的『山竹』」、「看似冷凍山竹」；還有網友搞笑地說「我剛剛以為是粉紅色的蛤仔」、「以為是狀元糕」、「好像眼睛」、「包錯的水晶餃」、「蛤蜊啊」。

不過內行人一眼就認出這是牛奶果，「牛奶果，好吃很推，但要記得放到熟才好吃」、「金星果又名牛奶果，只是這顆還不夠熟，熟成時外皮會成暗紫紅色」、「牛奶果，蠻好吃的」、「牛奶果，不是山竹」、「好像是牛奶果，它還蠻營養的」、「這是牛奶果，整個熟成後會軟軟的像蒟蒻一般，甜度很不錯，算好吃的」。

延伸閱讀

「明天補班」是補哪天？ 網說答案眾傻眼：原來只放到這！

嘉義／年節受歡迎伴手禮 竹崎鄉蜜棗吃起來香甜青脆

把握鳳梨釋迦產季 冰鎮果肉綿密像吃冰淇淋

暖暖包剩餘溫就丟？準備一物密封保存 放到隔天依然暖呼呼

相關新聞

「出門吸收貝多芬」正妹打卡笑翻眾人 網吐槽：打莫札特疫苗壓驚

出遊拍照打卡可以記錄美景和回憶，是現代人必做的事，但或許是科技太方便，導致不少人用字遣詞容易出錯，成為笑柄。有網友在臉書轉貼他人的貼文，只見幾名年輕男女出遊，但附註文字卻寫著「幾百年沒出門吸收貝多芬了」，讓人看了捧腹大笑。

彩券行店員曝中獎秘訣 結尾惹眾人爆笑：很派！

農曆春節即將到來，民眾也紛紛到彩券行報到，期盼自己刮出下一個頭獎，網路上也有許多「幸運號碼」、「中獎秘訣」。日前一名家裡開彩券行的網友指出，以他幫忙賣彩券幾十年的資歷，發現「刮刮樂的重大秘密」，不藏私且保證「讓你新年快樂」，貼文曝光後，引發網友熱議。

這是山竹？她PO網分享奇特水果照 老饕秒認：營養又好吃

台灣號稱「水果王國」，各式各樣不論是本土或者是進口的水果，應有盡有，一名女網友在臉書上PO出一張特殊水果的照片，奇特的外觀和果肉讓她不禁好奇想問「這是什麼？水果嗎？」不少老饕馬上認出這是「牛奶果」，還大讚營養又好吃。

怪怪的！她見診所這景象「毛骨悚然」 網看傻：以為是停屍間

毛毛的...你有見過這樣的診所擺設嗎？近日一名女網友發文表示，自己來到一間很不溫暖的診所，讓她一進去就感覺「毛骨悚然」，照片曝光後，立刻引來大批網友熱議。

統一發票又沒中！他怨「換雲端發票都槓龜」 網友點出問題

昨天統一發票開出110年11-12月份中獎號碼，幾家歡樂幾家愁，有網友抱怨他自從換了雲端發票後就再也沒有中獎了，網友秒點出問題。

知名租屋網驚見乾「屍」分離套房 大學生嚇壞：該報警嗎？

該報警嗎？一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。「乾屍分離」這四個字光看就很有驚悚畫面感，引發一票網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。