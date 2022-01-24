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影／好夢幻！京都古色雪景後製「時光倒轉」 美如奇蹟魔法

聯合新聞網 / 綜合報導
網友將京都雪景倒帶播放，意外產生夢幻般的效果。圖擷取自twitter
網友將京都雪景倒帶播放，意外產生夢幻般的效果。圖擷取自twitter

日本近來許多地區大雪紛飛，雖然有時會造成民眾的不便，不過美麗的雪景，多少也增添了一些夢幻的色彩。最近一位日本網友，就分享了一段雪中的京都影片，引起許多網友的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本tiwtter網友「Hisa0808」最近分享一段影片，畫面中是下雪的京都街道。不過Hisa0808刻意讓影片倒帶，於是本來從天空中降下的雪，反而成為一個個緩緩上升的白色圓球，與古色古香的京都街景搭配起來，更有一股魔幻的色彩。

Hisa0808在貼文中表示「成為雪國的京都早晨，試著倒帶了一下變得太夢幻了」。而這隻影片發佈後，也獲得大批網友的關注，影片觀看數已經衝破400萬次，並有近40萬人按讚。

網友們紛紛回應「太美了」、「幻想般的美景」、「不知不覺就被吸引住了目光」、「喚來奇蹟的魔法」、「這是在哪裡呢」、「我好想去日本喔」、「好適合當成手機桌布」、「能拍到這畫面太棒了」、「我可以一直看著這個」、「想起CLANNAD了」、「這應該是在京都的東山附近吧」、「實在太有趣了」。

京都 日本 降雪

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