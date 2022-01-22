西堤案擴大+60例 他怒問「為何不三級」網秒答2原因

本土疫情多點爆發，西堤群聚案持續增加確診人數，昨晚桃園亞旭電腦工廠千人採檢，逾60人呈現陽性反應，消息震驚網友，不少人疑惑是否該「禁止內用」，也提問「為什麼這次中央、地方都不想升三級？」對此，網友指出因為在等「學測、過年」結束。

一名PTT網友認為，目前疫情持續延燒，應該升三級兩週，避免大家外出活動，按照專業判斷，如果該升三級就要升，不要管過年的旅遊業、餐飲業等等，雖然應該有很多業者在等過年賺這次，但他建議「政府請餐飲業、旅遊業暫停，事後替他們紓困」，主要先放在「把疫情控制下來」。他批評，現在看起來「中央和地方都不想升三級，大家都不想當壞人」。

對此，網友看法不一，有人認為「沒必要升級」、「這麼愛升，你怎麼不把自己關在家裡不出門」、「你自主升級，沒有人阻止你」、「一堆店家等著賺過年財，你現在升三級」、「社會上不是只有疫情一件事，經濟也很重要」。

也有網友直言，目前不升級的原因，是考量學測、過年「快過年了，大家開開心心的不是很好？」、「之前也是硬撐到高中升大學考試完阿」、「你就想過年對餐飲業來說，就是你的年終」、「學測+過年，別傻了」、「學測完就知道了」。