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尾牙被取消！公司超懂人心祭「補償方案」 網羨慕：賺爛了

聯合新聞網 / 綜合報導
受疫情影響，許多公司陸續取消尾牙活動，或改以線上方式舉行。示意圖／Ingimage
受疫情影響，許多公司陸續取消尾牙活動，或改以線上方式舉行。示意圖／Ingimage

許多公司、企業都會選在農曆新年前舉辦尾牙活動，不僅能增加同事歡聚的機會，還會有抽獎或摸彩活動，藉機鼓舞同仁士氣，然而近年受新冠疫情影響，許多公司紛紛取消聚餐活動，降低群聚機會。一名網友表示，尾牙因疫情突然被取消，沒想到公司竟遞出超懂人心的「補償方案」，網友們看到後也紛紛直呼「賺爛了！」

一名網友在PTT發文表示，自己於某中小企業就職，公司原定下周舉辦尾牙，卻因本土疫情延燒而取消。原PO透露，以往公司尾牙也沒有多熱鬧，聚餐地點不是什麼高級餐廳，且大多都是聽老闆講講話，甚少有抽獎活動，就算真的有，獎金大概只落在2000到5000元左右。

本對尾牙不抱任何期待，沒想到公司竟祭出「補償方案」，每名員工普發8000元，讓原PO又驚又喜，更興奮的詢問「尾牙取消，換拿8000元划算嗎？有沒有八卦？」

文章一出立刻引發轟動，網友紛紛讚嘆公司英明，「賺爛了」、「划算啊！反正中獎機率太低，還不如保底」、「有夠佛的」、「超划算的，吃一餐不會吃到8000」，也有人認為不用跟同事一起吃飯是一大福音，「超爽的吧！又不用陪笑，錢拿去吃喜歡吃的」、「尾牙只有尷尬而已」、「跟同事吃飯超麻煩」。

尾牙 PTT

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