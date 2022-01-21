人夫PO一疊鈔票「安太歲」 網友笑翻：保整年平安

過年期間不少人都會到廟裡點光明燈、安太歲，祈求新的一年能夠平安健康，不過結了婚的男士們除了安太歲之外，更別忘了要安家裡的「太座」。一名人夫在臉書PO出好幾疊鈔票，原來這是他打算用來「孝敬」老婆大人的，貼文一出笑翻不少人。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見畫面中的鈔票分成4份，其中3疊千元大鈔分別註明要給老婆買衣服、買化妝品、買好吃的，但最後一份卻是一張百元鈔，哀怨地寫著「買套新衣服給自己」。原PO還搞笑地寫著師父提醒他今年要安太歲，而他則回說「已經安好了」。

貼文一出湧進上千則留言，「這樣絕對保整年平安」、「求生欲超高」、「懂生存喔」、「太座安好，才不會出事」、「我每個月都安太歲了」、「太座安得好，整年沒煩惱」、「安太座才是上策」、「安太歲都不如安太后來的實在」、「我還是別脫單好了，太可怕了」、「聰明人，家和萬事興」。

還有人稱讚原PO是個好男人，「這老公真好」、「真是好老公，滿腦都是老婆，讚喔」、「這種老公哪裡撿得到？」、「讚！老婆好幸福」、「跟我說這種男人在哪裡」、「這種男人我下輩子才遇得到」、「好男人+100分」。