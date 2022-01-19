男周吃6次嘆「不懂女生為何愛約吃火鍋」 網列出6關鍵

台灣人是出了名的愛吃鍋，一年四季火鍋店始終生意興隆。一名網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，很好奇為什麼女生這麼愛吃火鍋，不管什麼種類的約會總是「約吃火鍋」，此文一出，引發網友熱烈回響。

原PO提到，女生不管心情好壞、不管慶祝什麼，各類型的約會都去吃火鍋，讓他大嘆：「到底有什麼奇怪魅力？」原PO舉例，自己一周已經吃了6次火鍋，他抱怨道：「這個月至少一大半都是在吃火鍋，我都快成火鍋臉。」

有一名女網友現身解惑，指出六點「愛吃火鍋」的理由，「第1便宜；第2天氣冷；第3男友是個選擇障礙患者，每天都在想要吃什麼；第4很好吃；第5很好吃；第6非常好吃。直接滿足了我想吃菜、想吃肉、想吃飯的需求。」

不少網友深有同感地表示，「我也超愛吃火鍋的，每次都想要吃火鍋，結果吃到我男朋友受不了」、「就是愛火鍋欸，百吃不膩的」、「冬天吃火鍋最適合，一鍋滿足又吃得飽，料多實在」。

也有網友建議原PO，「你可以提出要吃什麼呀！」、「或者可以換成薑母鴨或羊肉爐」、「那你就再交一個喜歡吃牛排、泰式料理、中華料理的女友啊」、「你也可以選擇喜歡每天吃滷肉飯的女朋友」。