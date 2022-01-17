夢幻紫色溏心蛋怎麼煮⁡⁡？ 網友傳授零失敗食譜

溏心蛋食譜百百種，有網友在臉書社團傳授「夢幻溏心蛋」食譜，光滑的蛋白搭配濃稠的蛋黃，網友看了大喊「收藏！」

該網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己煮過上千顆溏心蛋的零失敗經驗談，下鍋前先將蛋提前從冰箱拿出來回溫，水滾後加入少許鹽，再用勺子輕輕將蛋放入鍋中，並稍微攪拌讓蛋黃置中。全程以大火烹煮﻿⁡⁡6分50秒，若想讓蛋黃再熟一點，可以多煮10～20秒。最後，將蛋撈起泡入冰水，「就會很好剝蛋殼。」

想要有漂亮的顏色，可以利用火龍果汁和蝶豆花將溏心蛋染色成夢幻的紫色、藍色，訣竅是用紅龍果汁浸泡一晚，蛋的外皮就能染上顏色。

他也提到不同食譜的做法差異，「有人說她用電鍋煮很省時間，不用顧爐﻿⁡⁡。但我用瓦斯爐煮也沒慢到那裡去，煮蛋時間還能洗菜、做其它的事。」、「有人說某某大廚用冷水煮也可以﻿⁡⁡，我一直用滾水煮。」

網友利用蝶豆花將溏心蛋染成夢幻的藍色。圖擷自 臉書

其他網友紛紛在貼文下詢問食譜細節，也有人留言「可以做彩虹蛋了，每個顏色來一顆」、「好厲害喔，我都坑坑巴巴的」、「火龍果蛋很猛」、「我還以為是食用色素呢！」