年菜哪道「先不要」？ 網一致認同：最討厭吃這道

過年圍爐倒數，許多人都預定好年菜，準備一家團圓共享，每道菜色都有吉祥的涵義，但有些人可能比較挑嘴，有些菜不喜歡吃，日前就有網友指出，過年期間他最討厭的菜是「長年菜」，好奇問大家最討厭的年菜是哪道？

一名網友在PTT指出，農曆新年快到了，許多家庭應該都會吃年菜，他表示「不論肥肉、紅蘿蔔、苦瓜或芋頭，都可以接受」，但是長年菜就是「他認知裡面最難吃的菜」，因此他也好奇大家最不想吃到的「年菜」是哪一道？

貼文曝光後，引發網友熱議，大家最不喜歡的菜色就是「長年菜」，有人直呼「長年菜和苦瓜不要」、「長年菜、魚翅」、「昨天的便當居然出現長年菜！還擺在正中間，只好默默撥到最旁邊」、「不能接受長年菜+1」、「就是長年菜，每一年都有，從除夕擺到初七都沒人吃」、「明明能把長年菜煮的好吃，卻偏偏要用最難吃的方式煮」。

也有網友點名烏魚子、佛跳牆、豬肉，指出「佛跳牆！芋頭不行」、「烏魚子」、「佛跳牆一定是No.1」、「佛跳牆！那個湯越熬越濃好可怕」、「有芋頭的佛跳牆，整個佛跳牆都有芋頭味，還會稠稠的」。