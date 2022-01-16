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媽吩咐買「歐阿」兒子竟拿「這個」回來 網友：傻傻分不清！
相較以前，現今台灣年輕人不太熟悉台語。一名網友提及，媽媽叫他去買「歐阿」，便去市場買了一袋蚵仔回家，怎料買錯了，真相曝光後讓不少網友表示「我也是，傻傻分不清楚！」
一名網友在臉書社團「爆料公社」提及，媽媽吩咐要他買「歐阿」，原PO到市場貨比三家，嚴格挑選，買了一袋蚵仔回家，結果媽媽用國語說「是芋頭，芋頭知道嗎？」讓原PO認為，講國語就好了，幹嘛要講台語，表示「芋頭、蚵仔、烏鴉，一律歐阿啦」。
許多網友回應「我也是，傻傻分不清楚」、「還有耳朵、鼻子、湯圓也是，咬字要正確才不會聽錯」、「現在很多年輕人：老闆，芋仔煎、芋仔麵線」；也有網友表示，「老人家會說『意頭』不會說『芋頭』」、「我曾經去吃火鍋單點蚵仔，結果送來一盤芋頭，我台語超破」、「這就是溝通，我奶奶説『殺文（肥皂）』，我外婆是『茶溝』」。
不過，也有網友認為，兩個食物的發音還是有差別，「發音不太一樣啦」、「歐啊一芋，噁啊一蚵，怎麼分不出來」、「想吃故意買錯齁」。
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