餘溫暖暖包別急著丟 擺衣櫃鞋櫃還能除濕除臭

天氣越來越冷，許多人除了多加件衣物之外，還會使用暖暖包來驅寒。而暖暖包用過之後，經常都是直接進垃圾桶，不免有些可惜。最近日本媒體，就分享了使用過的暖暖包，還能有什麼樣的功能。

根據日本媒體「saita」報導，暖暖包裡頭是由鐵粉、蛭石、活性炭、高吸水性聚合物、鹽類、水等等成分調合而成。由於鐵粉接觸空氣後，會產生氧化反應，才會有提升溫度的效果。而這些材質，其實另有其他功效。

還有剩餘熱能的暖暖包，首先擁有除臭的功能。例如，可以將用過的暖暖包放在鞋櫃裡頭，當作除臭劑使用，或者是直接放入鞋子內。好比說味道比較難以散發的長靴，就可以直接放進一個暖暖包來消去味道。

暖暖包的另一個功能，則是除濕。鐵粉、蛭石跟活性炭這些材質，同時也具有吸收濕氣的效果。因此在容易潮濕的衣櫃、櫥櫃及抽屜等地方，可以放入暖暖包進行簡單的除濕。

當然，雖然暖暖包有以上這些功能，但不代表效果和真正的除臭、除濕產品相提並論。不過在這個容易大量使用暖暖包的季節，這些小技巧能讓還沒用完的暖暖包，也可以物盡其用。