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只要60元！ 她秀便當「鹹酥雞滿出來」 網歪樓：妳一定很正

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友秀出「超便宜鹹酥雞便當」，網友紛紛歪樓喊「妳一定很正」。圖擷自Dcard
一名女網友秀出「超便宜鹹酥雞便當」，網友紛紛歪樓喊「妳一定很正」。圖擷自Dcard

現在萬物齊漲，不少小吃店紛紛貼出漲價5-10元的公告，但也有不少佛心店家堅持凍漲。日前一名女網友指出，她買到「滿滿鹽酥雞」的自助餐，而且只要銅板價60元，讓她直呼「謝謝自助餐哥哥給我快樂的一天」，網友看了也驚呼「這個肉量在外面可以賣100多塊」，紛紛歪樓稱原PO「一定很正」，才可以買到這麼優惠的價格。

一名女網友在Dcard表示，她在臺東大學的自助餐夾了3樣青菜、一碗10元的白飯，搭配鹹酥雞主菜，全部加起來只要60元，如此划算的價格讓她直呼「偉哉自助餐葛格（哥哥），謝謝你給我快樂的一天。」

貼文一出，馬上有網友喊「羨慕」、「那個肉量在外面的鹹酥雞攤都可以賣到100多塊」、「台北何止這個價」、「我的天呀！好便宜」、「怎麼能那麼便宜」、「那個鹹酥雞看起來也太好吃了」、「那個鹹酥雞整個炸出來耶」、「這是別的平行時空的物價？」、「台北這個價格大概只能吃到那個鹽酥雞，而且份量還只有妳的一半」、「怎麼別人的學餐看起來那麼優質」、「為什麼我都不是這樣」、「哇！這個鹽酥雞的量超讚！」。

還有人歪樓稱讚原PO「妳一定很正」、「看長相給份量的」、「好現實的社會」、「臺東大學自助餐？我覺得他給女生算的價錢比較好，然後價格真的不貴，菜色也多」。

漲價 佛心 自助餐店

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