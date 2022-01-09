尾牙停辦換三千進戶頭你肯嗎 網友一面倒：不用懷疑

歲末年終，農曆春節前許多公司都會舉辦尾牙，一起聚餐犒賞員工一整年的辛勞，若能搭配豐厚的抽獎或獎金，員工更會嗨到樂不可支。不過近兩年受到新冠疫情影響，傳出多家公司停辦尾牙，有網友在網路提問，「尾牙和現金3000，要選哪個？」引起許多討論。

網友在PTT發文詢問，他的公司今年有意停辦尾牙，投票問員工「不辦尾牙的話，每個員工折現三千進戶頭」，他自己選拿3000，不用跟老闆吃飯還有錢拿，也好奇其他人會怎麼選？

許多網友一面倒回應當然是拿三千，「尾牙根本就是虛偽」、「尾牙難吃死了，根本不值3000」、「拿3000阿，浪費下班時間還要敬酒」、「3000，要吃自己拿去花比較爽」、「比較倒楣的還要用休假去練習表演節目」、「寧願找好同事一起吃大餐」、「尾牙就是加班啊」。

但也有人說會選擇照常舉辦尾牙，「可以搭訕公司妹子」、「如果尾牙有抽獎的話選尾牙」、「尾牙，因為我們吃尾牙還可以拿紅包」，能夠抽獎還是尾牙的一大誘因。

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