書架爆滿照樣再放一本 他自製「塞書神器」連書店員工都想要

書是人類智慧的結晶，閱讀更是一件多多益善的事。然而書本身佔有一定體積，一旦買的數量一多，光是找地方擺放就相當費事。不過最近有位日本網友，就發明了一個能夠方便整理書的工具，能夠減少書本收藏時的困擾。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「PFgeminiman」最近分享一段影片，畫面中可以看到書架上塞滿了書本，只剩下一點點縫細，已經連本書要塞進去都很困難。然而他卻拿出了一個綠色資料夾般的道具，插入書架的縫細之中，就成功撐出一個空間，讓架上能夠再多擺一本書。

PFgeminiman表示，其實這個東西是他中學時，因為暑假作業而完成的一項發明。當初他的理科老師對這個道具評價不高，不過他倒是不知不覺間就用到了現在，連自己都感到意外的有實用性。不少人看到了，更是紛紛敲碗，表示希望能夠擁有這項道具。

許多網友紛紛回應「這好厲害超想要耶」、「我在書店打工，真的很想要一個這個」、「對愛書的人根本是一大福音」、「我有一堆超大本的樂譜，超希望有這個的大型版」、「國中二年級就做出這個？」、「這就是所謂的天才」、「快去申請專利」、「總之先搞到專利，然後去跟大創提案吧」。