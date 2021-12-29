書架爆滿照樣再放一本 他自製「塞書神器」連書店員工都想要

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友發明一個可以輕鬆塞書的道具，讓許多愛書者紛紛敲碗。圖擷取自twitter
日本網友發明一個可以輕鬆塞書的道具，讓許多愛書者紛紛敲碗。圖擷取自twitter

書是人類智慧的結晶，閱讀更是一件多多益善的事。然而書本身佔有一定體積，一旦買的數量一多，光是找地方擺放就相當費事。不過最近有位日本網友，就發明了一個能夠方便整理書的工具，能夠減少書本收藏時的困擾。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「PFgeminiman」最近分享一段影片，畫面中可以看到書架上塞滿了書本，只剩下一點點縫細，已經連本書要塞進去都很困難。然而他卻拿出了一個綠色資料夾般的道具，插入書架的縫細之中，就成功撐出一個空間，讓架上能夠再多擺一本書。

PFgeminiman表示，其實這個東西是他中學時，因為暑假作業而完成的一項發明。當初他的理科老師對這個道具評價不高，不過他倒是不知不覺間就用到了現在，連自己都感到意外的有實用性。不少人看到了，更是紛紛敲碗，表示希望能夠擁有這項道具。

許多網友紛紛回應「這好厲害超想要耶」、「我在書店打工，真的很想要一個這個」、「對愛書的人根本是一大福音」、「我有一堆超大本的樂譜，超希望有這個的大型版」、「國中二年級就做出這個？」、「這就是所謂的天才」、「快去申請專利」、「總之先搞到專利，然後去跟大創提案吧」。

日本 專利

延伸閱讀

新年大掃除也別忘了整理錢包 一徵兆小心害你變窮

一週瘦3公斤！韓女星尹恩惠公開減肥三心法「居家輕鬆達成」

日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

開福袋搶便宜很划算？ 日媒曝三缺點批「花時間買廢物」

相關新聞

書架爆滿照樣再放一本 他自製「塞書神器」連書店員工都想要

書是人類智慧的結晶，閱讀更是一件多多益善的事。然而書本身佔有一定體積，一旦買的數量一多，光是找地方擺放就相當費事。不過最近有位日本網友，就發明了一個能夠方便整理書的工具，能夠減少書本收藏時的困擾。

開福袋搶便宜很划算？ 日媒曝三缺點批「花時間買廢物」

新年即將來到，有不少店家紛紛趁這時推出「福袋」，標榜著只要花一點點的錢，就能夠帶走數樣價值不斐的商品，吸引許多消費者的搶購。不過許多人往往在買了之後，才發現這些福袋內的東西，其實與想像中的有落差。近來日本媒體，也針對這個現象進行分析。

日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

新年大掃除也別忘了整理錢包 一徵兆小心害你變窮

不少人趁著新年的到來，會開始在家中進行大掃除。而除了居家之外，其實也該注意自己隨身攜帶的錢包，是不是有太過雜亂的狀況。日本網站「OTONA SALONE」最近就分享在整理錢包時，該注意的七大要點是什麼。

收到「5元支票」他苦惱怎麼花 過來人：兌現小心虧錢

收到一張「5元支票」該怎麼使用呢？近日有一名陳姓民眾苦惱兌現方式及用途，不少過來人提醒「開個車到銀行的油錢超過5元了」，還有眼尖網友驚嘆「過份的是還蓋了3天後才能領的黑線」...

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸！ 內行揭獨特優勢

IKEA（宜家家居）雖然主力產品是家具，但附設的餐廳也吸引了不少人專程光顧，其中的「瑞典肉丸」更是最多老饕推薦的餐點之一，因此常被戲稱是間「被家具耽誤的餐廳」。對此，便有網友好奇表示，「他們的餐廳價格其實不便宜欸，為什麼生意會這麼的好？他們有這麼好吃嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。