開福袋搶便宜很划算？ 日媒曝三缺點批「花時間買廢物」

新年即將來到，有不少店家紛紛趁這時推出「福袋」，標榜著只要花一點點的錢，就能夠帶走多樣價值不斐的商品，吸引許多消費者的搶購。不過許多人往往在買了之後，才發現這些福袋內的東西，其實與想像中的有落差。近來日本媒體，也針對這個現象進行分析。

根據日本媒體「All About」報導，把錢花在福袋上頭，其實有三大缺點。首先，購買福袋是一種浪費時間的行為。很多人為了搶購限量福袋，在店家還沒開門時就已經在排隊。即便是碰上疫情，還是有許多福袋並未採用線上抽選，而是繼續以實體的方式販售，讓人容易浪費掉等待的時間。

第二個缺點，在於花了錢，卻買到不需要的東西。福袋之所以有人氣，是因為標榜能用低於一般市場的價格買到商品。可是，如果是自己真正需要的東西，其實大可直接購買。反而經由福袋開到的商品，往往雖然覺得「用這個價格買到很划算」，但最後也沒有用上，默默地堆在角落積灰塵。

第三個缺點，是購買福袋的行為，會喪失掉本來自行判斷比較的能力。平常我們在購買東西時，總是會一定程度的精挑細選，最後找出符合理想的商品再下手。然而福袋透過低價吸引買家，事前卻不知道會開到什麼商品，是一種放棄自我判斷，任由店家擺佈的作法。往往買了之後才發現用不到，即使拿去跟人交換，也不保證能得到自己真正想要的東西。

報導指出，福袋唯一保證能帶給消費者的優點，只有購買、打開前的期待感而已。然而為了這一點期待感，卻失去了身為消費者應有的理性，買下商家任意制訂的價格與商品，最終當然是得不償失。