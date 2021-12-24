飲料機藏神秘拉桿！ 她曝按下去「隱藏版喝到飽」：打工才知

許多餐廳的自助區都會擺放飲料機，讓民眾能自行填裝飲料。而近日有網友就分享，他在打工後才知道，其實飲料機除了牌子上可選擇的項目之外，還有一項「隱藏版功能」，只要按下就能跑出不帶口味的「氣泡水」，提供不想喝白開水和飲品的消費者其他選擇，神秘功能曝光後，引發討論。

原PO在PTT發文表示，他本身很喜歡喝氣泡水，但除非特意購買，否則平常很難在一般餐廳喝到。直到後來他去餐飲業打工，才發現原來常見的飲料機中，雪碧、七喜等透明汽水的按壓處旁邊，通常還有一個較小的拉桿可以使用，按下去就會流出一般的氣泡水，讓他高興直呼「以後去餐廳氣泡水喝好喝滿」。

文章曝光後，許多網友紛紛留言「長知識了」、「現在才知道」、「之前在電影院打工才知道的」；不過，不少有經驗的人都說味道欠佳，直呼「那個氣泡水的味道很怪，大部分的人不會喜歡」、「我以前在漢堡店打工也是按這邊，但氣泡水出來都有種味道」、「那個超難喝的，跟一般氣泡水口感不一樣」、「你是想陷害人喝到難喝的東西吧哈哈」。

除此之外，還有內行網友提醒，並非每台機器都會流出氣泡水，留言「有些不一定是氣泡水，也有可能是水而已」、「那個只是水吧，不一定有氣泡」、「那個有時候只是白開水」。