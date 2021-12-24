切開雞肉驚見夾藏一串金黃卵蛋 老饕全嗨：人間極品

現代超市賣場非常便利，許多人都喜歡就近採買食材，不過到傳統市場或許可以有驚喜的發現。一名女網友日前到市場買了雞肉，回家後竟然發現裡面有好幾顆金黃色的卵，讓她又驚又怕，不知道是否可以食用，沒想到許多老饕看了都大讚這是極品。

這名女網友在臉書「家常菜」PO出照片，肉裡頭夾藏了8、9顆大小不一、呈現金黃色的卵，有幾顆還可清楚看見上面有血絲，原PO好奇地詢問大家「第一次買到這樣的雞，裡面有卵，請問這卵能吃嗎？」

不少老饕看了都大讚是極品，「可以，很珍貴的」、「提燈耶，好吃啊！它是卵巢裡的卵黃，口感就像蛋黃一樣，比較Q彈一點」、「這個可以吃，在日本會將卵巢加上這個雞蛋拿去烤，稱為『提燈』」、「可以吃，而且非常、非常、非常好吃」、「人間極品」、「那個是雞蛋還沒有成形，當然可以吃，好吃」、「這才是經典…煮麻油很好吃」。

還有內行人透露「這是下蛋的母雞，說明牠很肥」、「蛋可以吃，且這時候的雞最好吃」、「這樣的雞肉熟度夠正好吃，剛要下蛋的處女雞」、「這樣的雞有養熟…肉質最好吃」。

還有網友分享老一輩的說法，「小時候我媽媽都跟我們做女兒的說，卵孳還沒變成蛋生出來的，沒生過小孩的女生不能吃，不然以後長大生孩子時會很難生很痛」、「老人家說那個叫『胎內蛋』，沒生產過的女孩子不能吃」、「老一輩的有此一說：未出嫁的女人別吃，關乎以後要生子問題」。