快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

蝦皮店到店「貨多到頂天、湧排隊人潮」 網：看完寧願花60元

聯合新聞網 / 綜合報導
蝦皮店到店在北台灣迅速展店。記者張曼蘋／攝影
蝦皮店到店在北台灣迅速展店。記者張曼蘋／攝影

網購平台蝦皮推出的「蝦皮店到店」取貨據點，近期在各社區迅速擴展，配合前期主打的0元免運活動，吸引許多消費者參與使用。不過，有網友第一次使用蝦皮店到店服務，就遇見誇張的排隊人潮，感嘆「還是花運費寄超商更好」；還有網友則是拍下多到「頂到天花板」的貨箱，引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社發文張貼照片，從畫面中可以看見，一間蝦皮店到店的門外大排長龍，等著取貨的民眾多到得排在隔壁店家外的馬路上，讓同樣在排隊隊伍內的原PO無奈地說「免運費真的好，可惜領貨人太多，浪費時間，還是花個運費寄超商好」，他也補充，這是自己第一次選用蝦皮店到店服務，完全沒料想到會遇到取貨塞車的狀況。

另一位網友則是在臉書社團「爆廢公社二館」貼文分享，他到蝦皮據點領貨時，人多到感覺自己快被淹沒，一進去也可以看見店裡店外「滿滿都是貨」，終於輪到自己時，店員卻找了10分鐘都找不到，最後只好留下電話，等之後找到再另外通知。他隨後也附上當下拍攝的照片，可以看到現場的貨箱堆到天花板高，讓他也忍不住直呼「店員找到要崩潰了，壓力好大」。

網友貼出不同蝦皮店到店門市的現場狀況，可以看見排隊人潮和貨箱數量眾多。圖擷自臉書爆廢公社與臉書爆廢公社二館
網友貼出不同蝦皮店到店門市的現場狀況，可以看見排隊人潮和貨箱數量眾多。圖擷自臉書爆廢公社臉書爆廢公社二館

兩篇貼文底下掀起討論，網友們看了紛紛留言「我寧可花運費，也不想排隊」、「感覺店員以後看到橘色就會有陰影」、「這種情況找不到也是正常」、「時間對我來說就是金錢，浪費時間比較可惜」、「看到這景象，我還是多花60元好了」；不過也有人認為「是最近有免運的關係吧」、「我都上班時間去取貨，沒這麼誇張」、「這是領1212活動的貨吧，大日子人多正常」。

爆廢公社 網購 超商

延伸閱讀

蝦皮店到店狂設據點 內行破解「影響超商」迷思：很難拼贏

好市多週末人超多！內行曝「黃金時段」最好逛：除了這天

只會用LINE傳訊息？他分享7個實用聊天機器人 網讚：大開眼界

公司尾牙取消他嘆「一年難得的大餐沒了」 網卻大讚：超爽

相關新聞

蝦皮店到店「貨多到頂天、湧排隊人潮」 網：看完寧願花60元

網購平台蝦皮推出的「蝦皮店到店」取貨據點，近期在各社區迅速擴展，配合前期主打的0元免運活動，吸引許多消費者參與使用。不過，有網友第一次使用蝦皮店到店服務，就遇見誇張的排隊人潮，感嘆「還是花運費寄超商更好」；還有網友則是拍下多到「頂到天花板」的貨箱，引起熱烈討論。

小黑貓偷躲聖誕樹當裝飾 藏太完美網友看半天才找到

聖誕節即將到來，為了讓佳節更有氣氛，許多人常會用聖誕樹裝飾空間。而如果家中飼養寵物，他們還可能會躲藏在聖誕樹中，讓人一時之間找不到下落。最近一位外國網友，就分享了這樣的照片。

他長髮化妝升級美到「姐姐們認輸」 女網友：我們要檢討了

不少愛美女生上大學之前就開始學習化妝，在「韓系」打扮風格盛行下，連男生也會畫眉毛、眼線。不過，一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如...

蝦皮店到店狂設據點 內行破解「影響超商」迷思：很難拼贏

「蝦皮店到店」近期不斷廣設據點，在許多地方都能看見它的蹤影。其前期的主打活動是天天「0元免運」，吸引許多消費者參與，對此就有網友好奇，若蝦皮成功的將「物流」這塊吃下，「誰會受到最大的影響呢？」引起不少網友們討論。

網談《華燈初上》最愛角色 最多人選「這演員」讚演技炸裂

近期，最多人討論的台劇《華燈初上》第一季就引起許多討論，第二季的預告釋出後，也令不少粉絲們非常期待，紛紛開始猜測劇中的兇手是誰。對此，便有網友好奇的在網路上發文問「大家最喜歡華燈初上的誰？」引起許多網友們討論。

穿390元上衣+背帆布包 「竹科太太」學歷低被踢出群組

外界視竹科新貴妻子為貴婦，盛傳當地組織「竹科太太團」LINE群組，而一名女子因丈夫職業踏進該社交圈，卻遭鄙視學歷只有高中畢業，第一次參加聚餐就被踢出群組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。