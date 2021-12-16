蝦皮店到店「貨多到頂天、湧排隊人潮」 網：看完寧願花60元

網購平台蝦皮推出的「蝦皮店到店」取貨據點，近期在各社區迅速擴展，配合前期主打的0元免運活動，吸引許多消費者參與使用。不過，有網友第一次使用蝦皮店到店服務，就遇見誇張的排隊人潮，感嘆「還是花運費寄超商更好」；還有網友則是拍下多到「頂到天花板」的貨箱，引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文張貼照片，從畫面中可以看見，一間蝦皮店到店的門外大排長龍，等著取貨的民眾多到得排在隔壁店家外的馬路上，讓同樣在排隊隊伍內的原PO無奈地說「免運費真的好，可惜領貨人太多，浪費時間，還是花個運費寄超商好」，他也補充，這是自己第一次選用蝦皮店到店服務，完全沒料想到會遇到取貨塞車的狀況。

另一位網友則是在臉書社團「爆廢公社二館」貼文分享，他到蝦皮據點領貨時，人多到感覺自己快被淹沒，一進去也可以看見店裡店外「滿滿都是貨」，終於輪到自己時，店員卻找了10分鐘都找不到，最後只好留下電話，等之後找到再另外通知。他隨後也附上當下拍攝的照片，可以看到現場的貨箱堆到天花板高，讓他也忍不住直呼「店員找到要崩潰了，壓力好大」。

網友貼出不同蝦皮店到店門市的現場狀況，可以看見排隊人潮和貨箱數量眾多。圖擷自 臉書爆廢公社 與 臉書爆廢公社二館

兩篇貼文底下掀起討論，網友們看了紛紛留言「我寧可花運費，也不想排隊」、「感覺店員以後看到橘色就會有陰影」、「這種情況找不到也是正常」、「時間對我來說就是金錢，浪費時間比較可惜」、「看到這景象，我還是多花60元好了」；不過也有人認為「是最近有免運的關係吧」、「我都上班時間去取貨，沒這麼誇張」、「這是領1212活動的貨吧，大日子人多正常」。