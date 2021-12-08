一蘭排6小時「半夜2點才吃到」 鐵粉傻眼喊：再也不去了

一蘭拉麵至今已登台4年，前陣子更在台中設分店，引起許多粉絲慕名朝聖。然而近日有網友於臉書社團PO文，表示日前想去吃一蘭拉麵，剛抽完號碼牌時被告知得等3小時以上，沒想到最後竟等了快6小時。除此之外，他更看到店內有兩排位置被拉著布幕，但卻不讓客人入座，讓他不禁質疑「生意很好為何還要把位置封起來？」

原PO在《爆廢公社》上發文指出，自己非常喜歡吃一蘭拉麵，便臨時起意在4日晚間8點左右想說去排看看，沒想到剛到台北本店抽到號碼牌時，被服務人員告知要等3小時以上，但當他等了3小時後再到現場看，前面居然還有幾百號，最終竟在5日凌晨2點12分才終於吃到，但在等了將近6小時後，最終只花10分鐘就吃完。

他也補充道，該店只有60個位置，但當天他進入店內時卻看到有兩排的位置被工作人員拉著布幕，不讓人入座用餐，以至於至少少了將近20個位置，便讓他質疑「不太懂生意好到炸但還把位置封起來的概念」，更表示「這應該是我最後一次去吃一蘭了...真的太久了！」

此文一出，網友們紛紛留言表示，「6小時我真的理解不能」、「浪費6小時的生命，只得到10分鐘的感覺」、「吃東西如果知道要等半小時以上，我根本不會等」、「為了吃碗麵被人潮給虐待，下個街口雞肉飯吃一吃回家睡覺比較實在」、「其實還有更好吃的連排都不用排」、「排下去一蘭變堵爛，那個圍座位應該是所謂的飢餓行銷，讓你有一位難求感」。