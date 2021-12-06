日人來台迷路「遇街友日文指路」 父狂讚要女兒快搬去台灣

一名來自日本的YouTuber Azusa表示，她第一次來台灣時，不小心在台北車站迷路，想不到有街友主動上前以日文協助，且台灣超商開放寵物入內，她直呼「嚇到了！」種種原因讓她嚮往搬來台灣，原擔心父母反對，結果爸爸卻告訴她「去吧！東京反而比較危險，就搬去台灣吧！」

Azusa在YouTube影片中指出，她與爸爸第一次來台灣的時候，不小心在台北車站迷路，當時爸爸要她向路邊街友求助，她小聲地說「這樣很危險」，想不到數名街友竟主動上前以日文說「怎麼啦？沒事吧」，並協助指路，她直說「我們永遠不會忘記」。

Azusa表示，她的爸爸非常喜歡台灣，爸爸一直很想感謝台灣對於311大地震的協助，甚至認為日本政府的謝意不足，因此很想要親自穿著「謝謝台灣」的上衣在台灣走動，可惜到了台灣又因害羞不敢實行。

Azusa表示，她在台灣旅遊的七天期間，體會到「台灣最美的風景是人」，無法計算有多少台灣人特別停下腳步幫助他們，且都是使用英語或日語，她表示，過去曾經住過比利時、荷蘭、澳洲、日本，都沒有遇到這些事情。

Azusa表示，她第一次來台灣時，沒有很喜歡八角、五香粉、茶葉蛋等食物，所以第二次來特地讓自己餓了幾天，之後吃什麼都覺得非常好吃，回日本前甚至胖了五公斤。

Azusa爸爸很感謝台灣，甚至想穿著謝謝台灣的上衣來台旅遊。圖／取自 YouTube

Azusa坦言，來台灣兩年後，她無法停止想念台灣，很想要搬來台灣長住，但身為獨身女，她擔心父母反對，想不到告訴父母後，爸爸表示「在東京比較危險，台灣還比較安全，就去吧！希望妳能找到好人家照顧妳」。

Azusa表示，她跟爸爸都很喜歡動物，當時來台灣時，發現寵物可以進超商，讓兩人嚇了一跳，因為在日本是禁止寵物進入店內，爸爸也希望她能為台灣的動物盡一份心力，因此她也在台領養了兩隻小狗。

Azusa表示，她與爸爸都想謝謝所有台灣人，從311地震、新冠肺炎的幫助，到他們來台旅遊的協助，她強調「不會忘記台灣人的恩情」，也會繼續向日本人推廣台灣的美好。