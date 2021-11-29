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高麗菜25元、 草莓75元 他在日本超市逛一輪喊「都比台灣便宜！」
日本法定平均最低時薪約為新台幣220元，台灣則為160元，過去印象中，多認為日本物價較台灣高，因此薪資也較高，不過住在日本的網友發現，日本超商的食材價格跟台灣差不多，甚至更便宜，如高麗菜25元、青森蘋果15元、草莓75元、100克牛肉64元、1000毫升牛奶44元，讓他直呼「台灣會不會太可憐？」
一名住在日本的網友在PTT發文表示，他近日到超商買菜，發現日本超市食材的價格竟然比台灣價格低，他去的超市還是價格較高的商家，如高麗菜25元、青森蘋果15元、草莓75元、100克牛肉64元、1000毫升牛奶44元，他傻眼表示，「台灣人收入比日本人少，消費卻更高，會不會太可憐？」
其他網友則紛紛留言「台灣人就是奴，不會反抗」、「日本自己煮很划算」、「台灣只剩交通費和醫療費比日本便宜了」、「好便宜喔！羨慕」、「看到都哭了，超市比我們大賣場便宜」、「只要不經過人工，日本食材價格其實也還好」。
但也有人認為「還有消費稅10％」、「雖然便宜，但這些都未扣稅」、「牛肉跟牛奶不能比吧…酪農業日本比台灣強好幾倍」。
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