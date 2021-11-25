氣溫驟降租屋族問「如何保暖」 網推1神物：後悔沒早買！

從24日開始受到東北季風影響，天氣開始轉涼，氣象局表示有一預測顯示，下周四清晨台北有機會達到12度，讓許多人開始擔憂「該怎麼度過這個冬天」。日前有一位網友表示，他冬天四肢就會發冷，無奈租屋處沒有浴缸，不知道該添購哪項產品來保暖。對此，網友狂推「冬天睡覺必備神物」，大讚「用了後只會後悔沒早點買」。

一名網友在PTT詢問「租屋族怎麼保暖？」他指出，今年天氣很冷，他的血液循環不好，常常四肢冰冷，住在老家時有泡澡的習慣，但現在搬到租屋處，沒有浴缸可以泡澡，去逛大賣場時發現「折疊泡腳桶」，心動想購入，但又擔心不實用，因此他問廣大網友「租屋族都怎麼度過冬天寒流的？」

對此，網友狂推「冬天睡覺必備電熱毯」，建議他買一條電毯來得實在，睡起來比較舒服，起床也不會覺得很冷，雖然泡腳桶折疊起來收納方便，但如果有睡眠考量的話，還是電毯來的好用。網友們留言表示，「電暖毯價格一千多，暖到你懷疑冬天」、「覺得是電熱毯，用了後只會後悔沒早點買」、「電毯真的爽，寒流來時先鋪好床把電毯開到最強，過一陣子再躲進棉被裡，超舒服，睡覺都開最低溫睡，還會被熱醒」。

除了電熱毯以外，網友還推薦他買除濕機，「你需要的其實是除濕機，降低濕度體感溫度就會升高」、「去買除濕機，從濕冷變乾冷會舒服很多」。網友認為，泡腳桶反而是最不實用的，「電熱毯＋1，泡腳桶還要收拾太累了」、「泡腳桶很不實用，很快就冷了，要熱腳可以買插電的桑拿桶」、「這泡腳桶佔空間又沒用，水一下就冷掉，浪費水不說，還不如穿厚襪子睡覺」、「你腳泡好拿出來擦乾一下就涼掉了，一點都不實用」。