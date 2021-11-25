快訊

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

新變種病毒現蹤！ 攜帶「極高數量突變」且能逃避免疫系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明玉山有望降雪！ 下周二準冷氣團襲 北部低溫14度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周又要變冷。聯合報系資料照
下周又要變冷。聯合報系資料照

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二開始明顯降溫，下周三、四東北季風或是大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度。降雪方面，氣象局說今天晚上到明天上午受到南方雲系影響，玉山有望降雪。

氣象預報員黃恩鴻說，今明兩天主要是南方雲系影響，南部、中部山區有局部短暫雨，迎風面吹東北風，大台北跟東半部也有降雨，尤其東北部，今明有局部較大雨勢。

黃恩鴻說，明天東北季風稍增強，持續影響到周六，但溫度降幅不是很明顯，北台灣降1到2度，其他地方沒有太大變化。周六因為沒有南方雲系，主要降雨在迎風面北部跟東半部，留意局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

黃恩鴻說，下周日、一，東北季風稍減弱，降雨區減少。下周日剩北部、東半部有局部短暫雨，但範圍愈來愈局部。下周一則剩大台北跟東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻說，明顯天氣變化在下周二，鋒面快速通過，東北季風或是大陸冷氣團南下，會有明顯降溫。雨勢方面，上半天北部、東半部有局部短暫雨，下半天就轉乾，成多雲到晴。

黃恩鴻說，下周三冷空氣持續影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚偏冷，但各地大多多雲大情，僅大台北、東半部有零星短暫雨。

至於最冷時間點，黃恩鴻說還沒看出來，但下周三、四都偏冷，兩天看起來差不多，夜裡清晨北部14、15度，中南部、東南部17度；北部高溫整體降下去，剩17、18度，中南部還有22、23度。

那有沒有可能到強烈大陸冷氣團等級？黃恩鴻說現在預測很分散，但有一些機會。有一預測顯示，下周四清晨台北有機會達到12度，但還是要觀察，包含是不是今年入秋最強冷空氣，都有很大變數，目前預估冷度可能跟第一波冷氣團差不多。

至於降雪機率，黃恩鴻說，受到南方水氣影響，今晚到明天上午，3500公尺高山如玉山，有可能下雪，不過隨水氣逐漸減少過程，愈晚降雪機率愈低。此外，下周一、二有些中層水氣進來，高空溫度也偏低，降雪還要再看。至於下周二冷空氣報到後，他說溫度有達到，但水氣偏少，下雨時間短暫只有上半天，降雪機率很低。

冷氣團 降雪 東北季風

延伸閱讀

下周二冷氣團報到 心血管患者當心

影／冷空氣發威 氣象專家：下周恐迎強烈大陸冷氣團

北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

一張圖看天氣！三階段變天低溫13度 「恐為入冬最有感」

相關新聞

9-10月統一發票下午開獎 兌領期限至明年3月7日

今（110）年9-10月期統一發票獎今天下午13時30分電視直播開獎。財政部表示，本期發票中獎人於12月6日起可領獎，兌領期限至明（111）年3月7日止。

今明玉山有望降雪！ 下周二準冷氣團襲 北部低溫14度

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二開始明顯降溫，下周三、四東北季風或是大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度。降雪方面，氣象...

開放了！玉山國家公園各山屋明起恢復原承載量

玉山國家公園禁山管制半年來，考量當前國內疫情已逐步趨緩，宣布自11月26日起山屋恢復原有住宿量，除最搶手的排雲山莊可滿載...

7-8月發票1,000萬獎還有五張未領 消費金額皆百元以下

今年9-10月期統一發票今（25）日下午開獎，財政部上午先公布7-8月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領...

嘉六興橋改建動土 黑面三媽邀新港北港「好姊妹」聚會

嘉義縣新港六興橋連接太保市溪南村與新港鄉溪北村，長年風雨摧殘橋面出現多處裂痕，公路總局、水利署等單位耗資逾3億元將重建六...

【蝴蝶越冬奇景／下】今年步道不除草！竹南努力為斯氏紫斑蝶找回棲地

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶是全台最大的斯氏紫斑蝶的繁殖區，近年來蝴蝶的盛況不再，今年首度推動4月到6月不除草行動，減少人為干擾、保留充足食草與蜜源。9月起移除小花蔓澤蘭、槭葉牽牛等外來植物，也在孔隙地栽植食草羊角藤與蜜源，以利紫斑蝶棲息，希望能找回記憶中漫天蝶舞的詩情畫意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。