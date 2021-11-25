今明玉山有望降雪！ 下周二準冷氣團襲 北部低溫14度

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二開始明顯降溫，下周三、四東北季風或是大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度。降雪方面，氣象局說今天晚上到明天上午受到南方雲系影響，玉山有望降雪。

氣象預報員黃恩鴻說，今明兩天主要是南方雲系影響，南部、中部山區有局部短暫雨，迎風面吹東北風，大台北跟東半部也有降雨，尤其東北部，今明有局部較大雨勢。

黃恩鴻說，明天東北季風稍增強，持續影響到周六，但溫度降幅不是很明顯，北台灣降1到2度，其他地方沒有太大變化。周六因為沒有南方雲系，主要降雨在迎風面北部跟東半部，留意局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

黃恩鴻說，下周日、一，東北季風稍減弱，降雨區減少。下周日剩北部、東半部有局部短暫雨，但範圍愈來愈局部。下周一則剩大台北跟東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻說，明顯天氣變化在下周二，鋒面快速通過，東北季風或是大陸冷氣團南下，會有明顯降溫。雨勢方面，上半天北部、東半部有局部短暫雨，下半天就轉乾，成多雲到晴。

黃恩鴻說，下周三冷空氣持續影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚偏冷，但各地大多多雲大情，僅大台北、東半部有零星短暫雨。

至於最冷時間點，黃恩鴻說還沒看出來，但下周三、四都偏冷，兩天看起來差不多，夜裡清晨北部14、15度，中南部、東南部17度；北部高溫整體降下去，剩17、18度，中南部還有22、23度。

那有沒有可能到強烈大陸冷氣團等級？黃恩鴻說現在預測很分散，但有一些機會。有一預測顯示，下周四清晨台北有機會達到12度，但還是要觀察，包含是不是今年入秋最強冷空氣，都有很大變數，目前預估冷度可能跟第一波冷氣團差不多。

至於降雪機率，黃恩鴻說，受到南方水氣影響，今晚到明天上午，3500公尺高山如玉山，有可能下雪，不過隨水氣逐漸減少過程，愈晚降雪機率愈低。此外，下周一、二有些中層水氣進來，高空溫度也偏低，降雪還要再看。至於下周二冷空氣報到後，他說溫度有達到，但水氣偏少，下雨時間短暫只有上半天，降雪機率很低。