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火鍋煮冬粉常不見？ 網友妙計「保證不會散」小孩都搶著吃

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享，只要事先用竹輪固定住，就不用擔心冬粉在火鍋中散開。圖擷取自twitter
日本網友分享，只要事先用竹輪固定住，就不用擔心冬粉在火鍋中散開。圖擷取自twitter

冬粉是常見的火鍋料，香Q彈牙的口感，搭配吸滿高湯精華的美味，擄獲許多饕客的胃。然而一條條的冬粉，卻也常常在鍋中散得到處都是，不是很好撈出來享用。最近一位日本網友，就分享該怎麼處理，可以更輕鬆地吃到火鍋中的冬粉。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「mokkun855」最近分享，表示如果在下鍋之前，先把同樣常作為火鍋料的「竹輪」切成片狀，再將冬粉塞入竹輪的孔中，如此一來這個竹輪就會像套環一樣，好好固定住冬粉，即使在火鍋中煮開了也不會四散。

mokkun855貼出實際照片，可以看到煮熟後的冬粉，果然好好的被夾在竹輪之中，只要撈起竹輪，同時也能撈起裡面的冬粉，再也不會因為找不到冬粉在哪，而必須一直翻攪鍋內。

網友們則紛紛表示「這個主意好」、「看起來更好吃了」、「簡直就是妙計」、「我會用義大利面穿入小香腸，原理差不多」、「準備下次試試看」、「我每次都找不到剩下的在哪，乾脆弄成粥吃掉了」、「這招太強了，我家孩子搶著吃」、「簡直是天才！馬上來用用看」、「大發明啊」、「不過這樣就沒有找的樂趣了」。

冬粉完美套在竹輪內，連小孩子都愛吃。圖擷取自twitter
冬粉完美套在竹輪內，連小孩子都愛吃。圖擷取自twitter

火鍋

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