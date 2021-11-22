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泡麵漲價又吃不飽 「為何要吃？」 網友：應景吃的

聯合新聞網 / 綜合報導
現在泡麵的價格不便宜又吃不飽，你通常什麼時候會選擇吃泡麵呢？
現在泡麵的價格不便宜又吃不飽，你通常什麼時候會選擇吃泡麵呢？

有些人為了省錢，會選擇吃泡麵。不過，一名網友提及，現在泡麵的價格不便宜又吃不飽，向大家提問「吃泡麵的理由」，引起許多網友回應。

一名網友在「PTT WomenTalk」提及，小時候看電視劇，常有「月底沒錢，要買泡麵吃」的印象，但上大學後，發現泡麵的價格不僅不便宜，而且也沒有飽足感，但偶爾會跟室友一起吃泡麵聊天。原PO表示，大學畢業後，有時候懷念跟室友吃泡麵的回憶，就會買來吃，他也提問「大家吃泡麵的理由是什麼？」

不少網友坦言嘴饞，「好吃啊」、「享受垃圾食物的快感」、「嘴饞，自己加肉加蛋加菜用煮的也很豐盛」、「湯頭有些比外面賣的好吃，泡麵也可以煮的像火鍋」、「想吃重口味」、「重鹹很舒爽啊」。

也有網友認為，在某些情況下，吃泡麵是應景的，「儀式感，例如旅行就是要吃泡麵當宵夜」、「颱風天一定要配著風雨還有新聞一起吃」、「天冷泡麵吃很兇， 最近幾乎每天吃」、「半夜的時候特別好吃」、「有時候就會想吃泡麵當宵夜，喝湯超爽」。

泡麵 室友 省錢 颱風

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