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台灣軍糧飄洋過海！日網友「沖繩海灘撿到」 試吃心得引朝聖

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友在沖繩海灘撿到我國的軍用口糧。 圖擷自facebook
一名日本網友在沖繩海灘撿到我國的軍用口糧。 圖擷自facebook

瓶中信能隨著海浪漂到遠方異國，國軍口糧竟也能飄洋過海被人拾起！近日一名日本網友分享，他在沖繩海灘發現來自台灣的軍用口糧，雖然外觀稍有破損，但內容物完好無缺，讓他忍不住好奇品嚐，並形容味道「不太美味」，另類的開箱試吃文，引發熱烈討論。

日本網友「Futaro Okuyama」在臉書發文表示，他上週去沖繩遊玩時，在海邊撿到一包從台灣飄來的軍糧，上頭寫著「軍用野戰口糧C式」，外包裝雖然有所破損，但打開檢查後發現內容物都還相當完整，且根據包裝的日期標示，這份口糧在一年前製作完成，尚未超過保存期限。

該網友指出，這包軍糧包含能量果凍、紅糖餅乾、牛肉乾，芒果乾、堅果、巧克力醬和已經融化的糖果，在撿到後感到飢餓時，他便決定打開嚐看看味道。對於口糧的味道，他形容「這不美味，但也不到非常糟糕的程度」，並笑稱在吃到一半時，他才驚覺自己是從東京特地到訪旅遊，似乎應該體驗當地料理，而不是用撿到的軍糧填飽肚子，所以並未全部吃完。

另類的開箱試吃文曝光後，引起熱烈迴響與轉發；此外，台灣的軍事臉書粉專也發文說明，其實野戰口糧的主要目的並不是用於「吃飽」，而是藉由方便攜帶的高熱量食品，提供官兵在野外生存的能量；至於軍糧的味道，該粉專也補充，這款口糧在2017年時曾經過改良，希望兼顧美味與營養，但具有爭議的是，若口糧「太好吃」可能會被官兵當作零食吃光光，導致真正危急情形缺少庫存，進而危害軍隊戰力，因此並非所有專家都支持改良作法。

日本 沖繩 國軍

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