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比球棒兇悍…機車擦撞 大嬸拿出「這1根」打跑刺青大哥

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大嬸遇行車糾紛，對方凶神惡煞，她馬上從菜籃拿出像山藥的東西，往他的安全帽打下去。山藥示意圖／聯合報系資料照
一名大嬸遇行車糾紛，對方凶神惡煞，她馬上從菜籃拿出像山藥的東西，往他的安全帽打下去。山藥示意圖／聯合報系資料照

近日頻傳持球棒打人、砸車暴力事件，引起民眾擔憂，一名外送員分享在路上撞見一位大嬸和身上「刺龍刺鳳」的大哥發生機車擦撞意外，那位大哥不斷叫囂看起來想打人，正當外送員考慮要不要報警時，大嬸的一個舉動令他嚇傻。

一位外送員在臉書粉專《外送師ㄟ543》發文，表示最近棒球棍很紅，因此來分享之前親眼目睹比棒球棍更兇的東西。原PO目擊到一名大嬸跟一名有刺青的大哥的機車互相擦撞，正當大哥很不爽地下車要找大嬸理論時，「那個大嬸沒講話，從菜籃拿一根很長應該是山藥的東西，直接往大哥的安全帽打下去」，他描述那位大哥當下很錯愕，「可能是沒遇過那麼兇悍的山藥，就摸摸鼻子騎車走了」。

一位外送員目睹一起行車糾紛。圖／取自《外送師ㄟ543》
一位外送員目睹一起行車糾紛。圖／取自《外送師ㄟ543》

原PO提到最後大嬸把地上的山藥拿回去，也騎車走了，他嘆「可惜那天行車紀錄器壞掉，不然PO上網一定紅」，也提醒網友「鄉下大嬸不要惹」。

貼文一出立刻引起網友回覆「太兇惹XD」、「大嬸：毛沒長齊的小鬼」、「動口不如動手」、「想看大哥跟大嬸蔬菜械鬥」。

外送員 刺青

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