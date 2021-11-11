基隆獨有隱藏版火鍋料「台式馬卡龍」 網驚：第一次看到

冬天即將到來，不少民眾會和親友相約吃火鍋或自己買食材與家人團聚暖暖身子。一名網友很懷念火鍋聖品「蛋腸」，長大後想吃卻吃不到，於是決定自己動手做，此文一出，成品完成後，引起不少網友討論。

一名網友在臉書社團「家常菜」發文，她很懷念小時候常常吃火鍋聖品「蛋腸」，並表示長大後想吃卻再也吃不到了，市場也很少看到有人賣，於是決定自己動手做，「又是一道懷念媽媽味道的菜」，成品完成後，不少網友也驚呼，「第一次看到」。原po也分享蛋腸的作法，她把豬小腸作為腸衣，把蛋液灌進小腸裡，再放進鍋裡15分鐘，建議不要灌太滿，灌5或6分滿即可，不然會爆開。

網友紛紛表示很新奇，「第一次看到蛋腸，好特別」、「生平第一次聽到也是第一次看到，很可惜嚐不到也沒能看到切開的剖面」、「好特別，造型好可愛喔～」、「沒看過ㄟ…長見識了…謝謝」、「第一次聽到這種食材，感覺很新鮮，棒」、「古早味，媽媽的味道，真棒」。

有內行的網友表示，這是基隆特有的名產，「加進四神湯煮，煮起來很可愛，有人說它是台式馬卡龍」、「基隆都有賣，我從小吃到大」、「這真的超讚的！火鍋聖品！媽媽以前都會買！只是現在市場真的很少..很少看到」、「我也好愛這個，可是，好難買到唷...」、「基隆名產，市場很多」、「超好吃的蛋腸～而且比一般火鍋料貴很多」、「這個好吃啊～火鍋有它幾乎秒殺」、「這叫火鍋界的馬卡龍！基隆汐止才有，大台北的貨都是從這過去的」、「有些加熱滷味攤都有，不過都是切一小塊在賣」、「通常是基隆人才熟悉蛋腸，基隆有三腸，大腸圈、豬肝腸、蛋腸」。

有網友則相當懷念家人做的蛋腸，「小時候也很喜歡吃我爸爸親手做的蛋腸，印象中我們家的蛋腸是用蒸的，蒸熟之後才切成一圈圈的去煮火鍋」、「小時候家裡請客時媽媽都會做，懷念」、「哇！蛋腸餒，小時候家裡煮火鍋都會看到」。