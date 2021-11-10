為什麼便宜小火鍋都是煮好上桌？ 網揭「店家別有用心」

天氣轉冷，民眾吃小火鍋機率也提高，不過卻有人好奇為何平價火鍋都是店家先煮好，才端上桌來給客人食用？一名網友在ptt以標題「為什麼便宜小火鍋都幫忙煮好」發文提出他的觀察。

發文的網友指出，80元~150元的平價小火鍋，好像都是店家先在廚房煮好才端上來給客人配飯吃，200元以上的就會有菜盤跟肉盤，「為什麼麼會有這種差別呢？吃哪種才專業？」

底下有不少人留言表示深有同感，並分析說「省成本拚翻桌率呀，便宜鍋還讓你慢慢煮？」、「大火幫你煮好，快點吃完快滾」、「付那麼少錢怕你浪費瓦斯吧？點酒精膏意思一下即可」、「沒空幫你洗這麼多碗盤。」

甚至有人指出，有些瑕疵的肉跟青菜煮了之後就比較看不出來，如果生肉生菜直接端出來會被罵，也有人認為材料順便偷斤減兩，因為煮熟之後，少了什麼瞬間也看不出來。

不過也有網友持其他意見，認為其實小火鍋點酒精膏其實根本煮不太熟或是要煮很久，端出來只是加熱用的，所以一定要先煮熟，況且有的人本身吃東西就慢，如果不先煮熟，真的會造成店家及消費者都困擾。