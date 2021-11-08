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台灣代表性湯品是這道！網狂推：冬季進補首選

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為「雞湯」是台灣代表性湯品，且有多種選項。圖為香菇雞湯示意圖。記者陳俊智攝影／報系資料照
網友認為「雞湯」是台灣代表性湯品，且有多種選項。圖為香菇雞湯示意圖。記者陳俊智攝影／報系資料照

台灣特色小吃相當豐富，有網友發問「台灣有沒有代表性湯品？」引發熱烈討論，不少人提出酸辣湯、排骨湯、牛肉湯等，其中最多人回答「貢丸湯」，也有人認為「雞湯」是台灣湯首選，且品項很多，如剝皮辣椒雞湯、香菇雞湯、麻油雞湯等，都是冬季進補好選項。

有網友在PTT發文表示，「中國東北有酸白菜湯，中國四川有麻辣湯，日本有味增湯，韓國有泡菜、大醬湯，泰國有東央貢之類的泰式酸辣湯，那台灣呢？魷魚螺肉蒜算嗎？」

其他網友則紛紛留言「酸辣湯」、「排骨酥湯」、「佛跳牆」、「砂鍋魚頭」、蛤蜊湯」、「牛肉湯」，其中許多人點名「貢丸湯」。此外，網友一致認為台灣冬季補湯都相當具有代表性，如藥燉排骨湯、苦瓜鳳梨雞湯、香菇雞湯、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等。

PTT 小吃

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