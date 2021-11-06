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冷水或熱水怎麼拿捏時間？ 水煮蛋煮出理想熟度有訣竅

聯合新聞網 / 綜合報導
如何調控出水煮蛋的理想熟度不容易。圖擷取自オリーブオイルをひとまわし
如何調控出水煮蛋的理想熟度不容易。圖擷取自オリーブオイルをひとまわし

雞蛋是一種營養好吃，又隨處可見的食材。而且雞蛋的作法多樣，光是不同熟度的蛋，吃起來的風味就非常不同。然而自煮要怎麼調整出理想熟度，可是傷透了許多人的腦筋。日本媒體「オリーブオイルをひとまわし」，就分享該怎麼做，才能做出各種不同熟度的蛋。

首先，關於水煮蛋「要一開始就放在水中」還是「煮沸之後才放進去」的這個問題，其實沒有一定的解答。只要按照正確的步驟，兩種方法都大致可行。不過從冷水就開始煮，蛋殼比較不容易破；而由水煮沸之後才下鍋，則可以讓蛋黃更容易固定在中央。

如果是從冷水開始煮蛋的方法，蛋在事前最好是處在常溫狀態。如果從冰箱取出蛋後，卻沒那麼多時間可以等，那至少也要浸泡在冷水10分鐘左右。接著把水加到完全蓋過蛋的程度，開中火加熱。溫泉蛋需要約8分鐘、半熟蛋10分鐘、全熟蛋則是12分鐘。之後把煮好的蛋一口氣放入冷水中，就能夠剝開來享用了。

如果是從沸騰狀態下開始煮蛋的方法，則是先放入約兩公升的水，等到劇烈沸騰之後，再小心放入雞蛋靜置，並且轉成中火。煮蛋的時間則縮短為溫泉蛋6分鐘、半熟蛋8分鐘、全熟蛋10分鐘。後續處理則和上述雷同。

從冷水開始煮蛋、或者從沸水開始煮都可以，差別在方法不同。圖擷取自オリーブオイルをひとまわし
從冷水開始煮蛋、或者從沸水開始煮都可以，差別在方法不同。圖擷取自オリーブオイルをひとまわし

另外，還有一種用「微波爐」煮蛋的方法。首先把蛋用鋁箔紙包住，盡量不留一點縫隙。接著再把蛋放入杯子之類的容器，把水裝到完全蓋過雞蛋，再用保鮮膜蓋住杯子。至於微波時間上，想要半熟蛋則可以微波5到7分鐘、全熟蛋則是10到12分鐘。最後再用餘熱加熱兩分鐘後，再用泡冷水冷卻後即可食用。

由於雞蛋在微波爐內直接加熱會爆炸，所以得靠馬克杯和鋁箔紙擋住微波。而鋁箔紙微波加熱可能出現火花，所以必須加水阻隔。因為這個作法有風險，過程必須完全按照步驟來做，才能避免意外發生。

雞蛋

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