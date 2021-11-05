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友打完疫苗曝身體「先道道」 她自嘲「假台南人」求翻譯

聯合新聞網 / 綜合報導
為了對抗新冠肺炎，許多人都踴躍施打疫苗。示意圖／聯合報系資料照片
為了對抗新冠肺炎，許多人都踴躍施打疫苗。示意圖／聯合報系資料照片

目前台灣的新冠肺炎疫苗數量逐漸增多，民眾也踴躍登記施打，而疫苗通常都會帶有副作用，因此施打之前醫護人員都會叮囑要隨時注意身體狀況。一名網友貼出和朋友的對話，友人打完兩劑疫苗後告訴他身體狀況，只不過用台語打出來的文字讓原PO有看沒有懂，只好上網求助鄉民們的解釋。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的截圖看到，朋友傳訊息表示剛打完第二劑疫苗，雖然沒有發燒，但整個人還是「先先」，原PO不了解「先先」是什麼意思，友人再解釋是「先道道」，原PO依舊不明白，無奈之下只好上網求助，「我台南人都不知道『先道道』台語是啥了，求翻譯…抱歉我是假台南人」。

不少人紛紛提供解釋，「病懨懨的感覺」、「就是精神不太好的意思啊」、「懶懶的」、「疲倦、懶懶的意思」、「提不起勁」、「全身無力疲憊的意思」、「懶懶、累累的，不太想動」、「病懨懨的意思，疲憊想睡，沒精神」。

根據《臺灣閩南語常用詞辭典》註解，「先先（𤺪𤺪）」就是指身體上疲倦、疲憊的樣子，或是指心理上覺得厭倦、厭煩，音讀作「siān」。

台語通用辭典解釋「先」的意思是指疲倦、疲憊之意。 圖／擷取自《臺灣閩南語常用詞辭典》
台語通用辭典解釋「先」的意思是指疲倦、疲憊之意。 圖／擷取自《臺灣閩南語常用詞辭典》

一名網友和朋友聊天，對方透露打完兩劑疫苗後身體感覺「先道道」，但台語不好的原PO看不懂是什麼意思。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友和朋友聊天，對方透露打完兩劑疫苗後身體感覺「先道道」，但台語不好的原PO看不懂是什麼意思。 圖／翻攝自「爆廢公社」

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