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28歲男「沒考汽車駕照」眾人驚呆 網列2關鍵反駁：考了也白搭

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人成年後都會撥空考取汽車駕照，以應對通勤或外出時的駕車需要。 示意圖／ingimage
許多人成年後都會撥空考取汽車駕照，以應對通勤或外出時的駕車需要。 示意圖／ingimage

許多人成年後都會騰出時間考駕照，用來應對需要自行駕車的場合。不過有位網友就分享，自己在一場聚會中，有名28歲的朋友尚未考汽車駕照，讓現場其他人相當震驚，話題曝光後引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，日前他參加一場都是男性的聚會，其中一名28歲的友人透露自己還沒考汽車駕照，隨後一些人驚訝問道「怎麼28歲了還沒拿到駕照？」，其餘在場人士也都一副不可置信的表情。

原PO指出，他認為要不要考駕照端看各自需求而定，也是個人的自由選擇，就算成年許久仍沒有去考也很正常，但看見當天大多人的反應，讓他不免有些困惑，好奇直呼「所以成年男生沒考汽車駕照很奇怪嗎？」

文章曝光後掀起討論，有不少網友認為考駕照算是基本技能之一，留言「滿怪的，重點是考照毫無難度」、「考起來就多一個選項啊，不然都要人家載嗎，家人、朋友、職場社交都會用得到」、「就一個生活技能」、「其實不會怎麼樣，但確實人生少了一點選擇」、「技能總是備著比較保險」。

但也有許多人持反對立場，並點出2項關鍵在於有沒有車大眾運輸方不方便，直呼「有駕照沒車也是白搭」、「用不到就不用考啊」、「同事住台北，沒駕照活得也很開心啊，捷運站在他家樓下」、「有需要的時候再去考就好」、「要買車時才去考啊，省得考起來放好幾年後買車，結果還要去駕訓班」、「住雙北的話根本用不到」。

駕照 駕訓班 PTT

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