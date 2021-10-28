萬聖節拚創意！孩化身瓦斯桶 網看「瓶身警語」笑翻：超貼切

一年一度的萬聖節即將到來，許多學校都會配合舉辦節慶活動，讓家長們各個絞盡腦汁，思考該幫子女準備什麼變裝造型。一名媽媽就分享她今年幫女兒準備的「瓦斯桶」裝扮，相當逼真又富含趣味照片曝光後，讓許多網友紛紛笑讚「創意第一」。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己都已經是為人父母、早已脫離學校，每年到了萬聖節時，卻還是得乖乖「交作業」，苦思該幫孩子扮什麼造型，讓她忍不住直呼「萬聖節真的是一個疲勞家長的活動」。

隨後，這名媽媽貼出她今年為女兒準備的變裝，只見照片中，孩子身穿一件紙板做成的「瓦斯桶套裝」，臉部和手腳的位置都有開洞設計，方便穿上後也能自在活動；而近看細節可以發現，灰色瓶身特地用紅筆寫上瓦斯行名稱與電話號碼，甚至上方的瓦斯開關處也相當逼真，最後瓶身背面則標註著「易怒小孩，請勿靠近」。

創意十足的變裝造型引發討論。圖擷自 facebook

逗趣模樣曝光後，網友紛紛留言「好可愛」、「這樣子的作品太厲害啦」、「有梗，這個好」、「爸媽們都好有才華」、「這個肯定要得創意第一獎」、「太佩服了」、「以後想起來一定很難忘」；不少人則笑回「超級貼切，小孩永遠是個未爆彈」、「看來這小孩很皮，媽媽都想用瓦斯桶了」。